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用腿、頭和下巴品嚐的魚

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海知更鳥 (Priionotus carolinus)，一種用腿「品嚐」的魚 (Anik Grearson)
海知更鳥 (Priionotus carolinus)，一種用腿「品嚐」的魚 (Anik Grearson)

如果您見過潛水的海知更鳥，您就會知道這種「行走」的魚有一組六條腿，這些腿一起快速移動以推動它穿過海底。 

現在，哈佛大學的研究人員指出，在一些海知更鳥中，這些腿實際上是胸鰭的延伸，它們已經進化到不僅能夠做快走的事情，還包括「品嚐」食物。

這項揭示海知更鳥作為感官器官的助行器的工作是由該大學分子與細胞生物學系與史丹佛大學合作進行的。

當在柔軟的海床上行走時，海知更鳥會停下來抓撓海面，挖出貝類等埋藏的獵物，而且它們的腿對機械和化學刺激都很敏感。當科學家埋藏含有單一化學物質的膠囊時，魚很容易找到它們。

西斑原蟲 Anik Grearson
Prionotus scitulus（Anik Grearson）

在研究過程中，一群新鮮的海知更鳥偶然來到實驗室，科學家們驚訝地發現它們都缺乏這種技能，直到他們意識到新來的海知更鳥是不同種類的海知更鳥。 

那些他們一直在研究的， 卡羅林普里奧諾托斯 或北方海知更鳥，有鏟形的腿，上面覆蓋著稱為“ 乳頭狀，類似人類的味蕾，而非挖掘魚， 埃沃蘭 （條紋海知更鳥）有桿狀的腿，沒有 乳頭狀。他們僅用腿進行移動和機械探測。

乳頭狀 科學家說，這是相對較新的演化發展。北海知更鳥僅在西大西洋發現，所有海知更鳥物種都與魴魚密切相關。

海知更鳥可以作為性狀發育的演化模型，因為控制其腿部發育的遺傳轉錄因子也存在於其他動物（包括人類）的四肢。

第二項研究詳細研究了海知更鳥不尋常特徵發育所涉及的基因轉錄因子，研究人員成功地培育了這兩個物種的雜交種。該研究已發表於 “當代生物學” 這裡 這裡

盲洞魚

失明的 Astyanax mexicanus，一種居住在洞穴中的墨西哥四足蜥 (H Zell)
失明的 Astyanax mexicanus，一種居住在洞穴中的墨西哥四足蜥 (H Zell)

同時，人們發現一種盲眼洞穴魚透過增加從嘴內到頭部和下巴的味蕾的數量和位置來彌補其視力的缺陷。 

淡粉色、幾乎半透明的墨西哥四彩（墨西哥阿斯蒂亞納克斯）在墨西哥東北部的帕雄（Pachon）和蒂納哈（Tinaja）洞穴中進化為失明，在黑暗的環境中視力會被浪費。該物種僅保留了微弱的眼窩輪廓，儘管它在其他方面與地面上發現的銀色、有視力的魚相似。 

科學家在 1960 世紀 XNUMX 年代就已經確定，某些盲穴魚種群的頭部和下巴上有額外的味蕾，但此前從未研究過導致這種現象的遺傳過程。 

現在，辛辛那提大學的生物學家已經確定，出生時味蕾的數量與表層魚的味蕾數量相似，但額外的味蕾從五個月大時開始出現，並且在圈養魚的最大年齡18 個月時仍然如此。 

隨著這些味蕾的出現，魚的味覺變得更加敏銳，這意味著它們對吃活的食物表現出更少的興趣，而對蝙蝠糞便等表面上沒有吸引力的營養來源表現出更多的興趣。

該團隊目前正在研究哪些其他口味最吸引這些盲魚。他們的研究發表在雜誌上 傳播生物學.

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