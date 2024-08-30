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深海山珍品中的飛行義大利麵怪物

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罕見的深海魚或飛行的意大利麵怪物（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
罕見的深海魚或飛行的意大利麵怪物（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）

在為期一個月的探險活動中，在南太平洋水下山脈中發現了深海稀有生物、20種可能的新物種和一座3公里高的新海山。 施密特海洋研究所 （SOI）。

這些發現是在距智利海岸 1,450 公里的納斯卡山脊沿線利用研究船上的多波束迴聲探測設備進行的 福爾克 繪製該區域的地圖，並從 ROV 更仔細地探索它 蘇巴斯蒂安.

ROV 主管 Michael Rae 在任務控制室操作 SuBastian（Misha Vallejo Prut：施密特海洋研究所）
ROV 主管 Michael Rae 負責操作 蘇巴斯蒂安 來自任務控制室（Misha Vallejo Prut / Schmidt Ocean Institute）

科學家以高解析度繪製了這座面積約 70 平方公里的尚未命名的海山，發現它從海底上升了 3 多公里，從深度 4.1 公里上升到距地表不到 1 公里。

當4.5公里額定 蘇巴斯蒂安 在其山脊上進行了一次探索性潛水，發現了海綿花園和古老的珊瑚。 

團隊還繪製並探索了另外九座目前未受保護的海山，其中一座蘊藏著一個據稱為 800 平方公尺的原始深海珊瑚花園，棲息著石斑魚、海蛇尾和帝王蟹等生物。 

有海蛇尾、海葵、Pentaceros richardsoni 和 Helicolenus lengerichi 魚的珊瑚花園（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
有海蛇尾、海葵和 理查氏五角獸蘭氏螺旋桿菌 魚（ROV SuBastian/施密特海洋研究所）
Poecilasma 帝王蟹（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
波埃西拉斯馬 帝王蟹（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）
金珊瑚 (Chrysogorgia) 與 Uroptychus 蹲龍蝦、底棲櫛水母 Lyrocteis sp 和 Calliaster 海星 (ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute)
金珊瑚（金高爾吉亞尾線蟲屬 深蹲龍蝦，底棲 水仙屬 櫛水母和 卡利亞斯特 seastar（ROV SuBastian/施密特海洋研究所）

該團隊還首次拍攝了現場直播的攝影機鏡頭 普馬科特烏斯 烏賊。該屬非常罕見，根據在網上發現的一些死亡樣本（其中幾個是在 19 世紀末期），僅描述了三個物種。 

第一個活體 Promachoteuthis 魷魚的鏡頭（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
史上第一張現場錄影 普馬科特烏斯 魷魚（ROV SuBastian / 施密特海洋研究所）

其他稀有物品包括第一個 Casper 章魚 可以在南太平洋看到。 2016年發現藍色 章魚 尚未得到科學描述或正式命名，在 4,443m 深處被發現。同樣珍貴的目擊事件還有兩處 深水藻 管水母, 又名 「飛行的義大利麵怪物」。

綽號「卡斯珀」的章魚首次在南太平洋被發現。它於 2016 年被發現，尚未經過科學描述或正式命名，深度為 4,443m（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
第一次“卡斯帕” 章魚 已在南太平洋看到（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
海蟾蜍（Chaunacops coloratus）使用其胸鰭支撐岩石和沙子（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
海蟾蜍（花斑鷸）與胸 支撐岩石和沙子（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
棲息著底棲櫛水母、藤壺、海星和蛇尾類動物的大型竹珊瑚（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
棲息著底棲櫛水母、藤壺、海星和蛇尾類動物的大型竹珊瑚（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）

目前正在考慮將納斯卡和毗鄰的薩拉斯戈麥斯海嶺指定為公海海洋保護區。

這是 SOI 今年第三次對納斯卡海嶺和薩拉斯戈麥斯海嶺進行探險，目前已勘探了約 25 個海山。之前 150 月和 XNUMX 月的旅行記錄了 XNUMX 多種以前未知的物種，以及以前不知道生活在那裡的動物的範圍擴展。 

尚未命名的新海山（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
尚未命名的海山－正在考慮船員的建議（施密特海洋研究所）
Paragorgia（泡泡珊瑚）覆蓋著 Midas touch（黃色 Parazoanthidae）（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
泡泡糖珊瑚（帕拉高吉亞）覆蓋著點石成金（黃色 副動物科）（ROV SuBastian/施密特海洋研究所）
Sternostylus 屬的蹲龍蝦，被認為是新發現的物種（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）
蹲龍蝦屬 胸針屬，被認為是新發現的物種（ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute）

在這次探險之前，已知有 1,019 個物種生活在太平洋的這一地區，但現在這個數字已超過 1,300 個，並且仍在增長。 

調查結果將發送至 海洋普查，由日本財團和 Nekton 領導的國際聯盟，旨在加速海洋生物的發現和保護。

來自海岸和海洋測繪中心/聯合水道測量中心的研究人員和水文學家 新罕布什爾大學 探險隊在場，後者負責繪製地圖。

「發現一座近2 英里高（幾乎是哈利法塔高的四倍）的新海山以及充滿活力的生態系統非常令人興奮，」聯合首席科學家兼SOI 執行董事喬蒂卡·維爾馬尼(Jyotika Virmani) 博士說。 

「只有 26% 的海底被繪製成這種高解析度的地圖，而且每次探險都 福爾克 讓我們更多地關注我們家鄉星球上未知的海底和生命。

也在 Divernet 上： 智利深海發現 100 種疑似新物種, 已鑑定出 4 個新的深海章魚物種, 位於「人類想像邊緣」的深海章魚苗圃, 走進地下世界：在熱衷吸煙者之下發現新的生態系統

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