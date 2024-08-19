大白鯊的驚人三向分裂

新的基因定序工具剛剛解開了一個保守的秘密——大白鯊有三種不同的種類，不幸的是，它們往往不會混合在一起。

北太平洋的白鯊與南太平洋和印度洋的白鯊不同，而這兩個族群也與北大西洋和地中海的白鯊不同。

雖然仍然都屬於物種 真鯊 在240,000萬至130,000萬年前的“倒數第二次冰河時期”，這三個群體在物理上是分開的。在這個冰河時期，海平面和水溫先下降後上升，洋流發生變化，為鯊魚遷徙造成了無形的障礙。

每個群體都形成了自己獨特的遺傳特徵，並且在繁殖方面與其他群體保持隔離。隨著這個過程的繼續，如果每個群體都能生存下來，它最終會發展成一個獨特的物種。

研究人員 諾德大學 在加利斯·霍勞（Galice Hoarau）和萊斯利·諾布爾（Leslie Noble）教授的帶領下，挪威與一個國際科學團隊合作，以他們所說的前所未有的細節研究大白鯊。

他們檢查了 106 個樣本，並使用稱為 SNP（單核苷酸多態性）的遺傳標記對其中 17 個樣本的整個基因組以及其他樣本基因組的選定部分進行了測序。

每條鯊魚都可以很容易地被識別為屬於這三個種群中的一個——但有一個例外，即一種顯示出印度-太平洋和北太平洋基因組合的雜交鯊魚。

鯊魚的威脅

早在倒數第二個冰河時期以來，許多物種就已經注意到了遺傳分化。 「例如，在南非各地的蝠鱝中同時發現了相同類型的差異，」霍勞教授說。

但這項發現令白鯊感到擔憂，因為每個群體都依賴比之前意識到的更小的群體來傳遞其基因，而任何一個群體的消失都會從庫中消除在其他地方不太可能存活的基因。

Nord 團隊：Galice Hoarau 教授、Leslie Noble 教授、Isabel Wagner 和 Martina Kopp（諾德大學）

據信，在過去的半個世紀裡，全球白鯊的數量幾乎減少了一半。由於鯊魚在漁業中被兼捕、鮪魚和海豹的天然獵物減少以及污染加劇，地中海人口持續急劇下降。

南非開普敦周圍和加州附近的當地人口因逆戟鯨捕食、非法割取魚翅和氣候變遷而銳減，而澳洲周圍和南非東開普省旨在阻止鯊魚遠離海灘的反鯊魚措施導致許多人死亡。

目前的路標

人們認為，在遷徙過程中，鯊魚個體會利用主要洋流作為路標，保持在特定區域，並有可能保持它們之間的距離。

諾貝爾教授表示：“最近的研究表明，氣候變遷會改變多種洋流，預計在不到 50 年的時間內，它們的強度和地位將達到臨界點。”

「如果這些障礙發生變化，譜係可能會更頻繁地雜交，但我們的研究結果表明，後代可能無法生存。再加上其他挑戰，如果不重新調整保育管理的重點，這種頂級掠食者及其生態系統的前景看起來並不樂觀。

諾布爾教授表示，透過使用新工具「並與世界各地的鯊魚研究人員合作，我們首次獲得了大白鯊族群連結性的真正全球視角」。現在，該團隊希望這些工具可以應用於研究一系列其他鯊魚物種。該研究發表於 “當代生物學”.

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