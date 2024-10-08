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英國皇家海軍「章魚號」武裝潛水員快速播種海草

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使用 HMS OCToPUS (OCT) 將種子注入海底
使用 HMS OCToPUS (OCT) 將種子注入海底

英國慈善機構海洋保護信託基金 (OCT) 表示，經過多年尋找恢復海草草地的有效技術，一種名為 HMS OCToPUS 的創新設備正在由水肺潛水員試用，已顯示出「有希望的成功跡象」。

華僑城透過其 藍色草地計劃，旨在保護現有床位，並從長遠來看，恢復近幾十年來失去的許多床位。

該公司表示，HMS OCToPUS 的靈感來自水力播種，這是一種旨在快速傳播種子的陸地種植過程。自己的水力海洋播種（HMS）是一種將海草種子直接注入海底的技術。 

OCT 委託普利茅斯公司 Absolute Product Design 設計一款基於填縫槍的彈簧加載手持設備，OCToPUS 名稱的後一部分源自「加壓水下播種機」。槍的 1.5 公升腔室充滿了懸浮在承載介質中的大葉藻種子。

武裝起來準備播種（OCT）
武裝起來準備播種（OCT）

OCT 表示，在一次 20 分鐘的潛水過程中，潛水員可以使用 OCToPUS 裝置注入 2,000 粒海草種子。其海洋棲地復育團隊現已使用這些槍枝在索倫特海域的 1.5 公頃海底和普利茅斯灣國家海洋公園的 XNUMX 公頃海底播種。

在繼續監測恢復地點的同時，他們報告說，海草床再生的初步跡像是正面的。

「我們完全專注於潮下海草，因此在海浪下工作會帶來各種額外的挑戰，」OCT 海草水產養殖技術負責人 Amelia Newman 說。 「因此，我們非常高興能在這個階段使用我們的新設備，並開始了解它如何徹底改變 OCT 恢復這一極其重要的棲息地的方式。 

3.5公頃的海底已播種（OCT）
3.5公頃的海底已播種（OCT）

“我們非常感謝我們的主要合作夥伴之一 Ørsted 以及 Absolute Product Design 工程師的支持，他們在這一創新設備的開發過程中發揮了重要作用。”

「海草草甸是高效的碳匯，可以改善水質，並為沙鰻和鯡魚等眾多重要物種提供食物和住所，」綠色能源公司Ørsted 生物多樣性首席專家薩米爾·惠特克(Samir Whitaker) 說。 “英國已經損失了 90% 的海草，但海洋保護信託基金等組織已經表明，我們可以將其恢復。”

OCT 表示，它還與 Sonardyne、MarineSee、Voyis 和 Blue Robotics 合作開發了一種專門的 ROV，以進一步擴大其保護工作。該車輛能夠透過產生高解析度攝影測量來追蹤恢復工作並監測已建立的海床，從而以前所未有的細節繪製海草地圖。 

新型OCT ROV（OCT）
新型ROV（OCT）

ROV 的精確度也將使 OCT 更了解海草草甸的季節和年度變化。

“我們很幸運能夠在水中度過大量時間，但這項技術有望以更準確、更詳細和更有效的方式監測海草健康的一些主要指標。” 華僑城 保護專案經理安迪·卡梅倫。 “這也意味著我們可以以不同的方式使用潛水員來完成 ROV 無法完成的任務。”

也在 Divernet 上： “我一直在聽海草草地的聲音”, 海草為康沃爾郡帶來「藍碳」希望, 康沃爾郡的海草成長，澳洲的腦波, 成為冠軍！ – 海草床

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