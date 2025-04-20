首次發現跨物種海豚殺嬰事件

首次報導發現寬吻海豚群起而殺一隻普通海豚幼崽的現像是在威爾斯西部的卡迪根灣發現的。海豚觀賞船上的乘客和船員 追夢者 18月XNUMX日，我國發生了罕見的「跨族群殺嬰」事件。

新碼頭遊船之旅 正在與慈善機構合作為遊客提供海豚觀賞包機服務 海洋觀察基金會，其攝影師兼野生動物導遊 Sarah Michelle Wyer 拍攝了靜態照片，而 SWF 研究實習生 Dylan Coundley-Hughes 則獲得了襲擊事件的影片片段。

船上的人們一直在觀察卡迪根灣的寬吻海豚，這時他們注意到遠處有一群更大的海豚開始躍出水面。

起初，他們以為海豚在互相追逐，後來才意識到，海豚在躍出水面、濺起水花時，把一些較小的東西（可能是一條魚或港灣鼠海豚）扔出了水面。

（莎拉·米歇爾·懷爾）

「當我們走近時，我們意識到那不是一條大鮭魚，但令我們驚訝和悲傷的是，那是一條年輕的普通海豚，它沒能在這次襲擊中倖存下來，」New Quay Boat Trips 報導。

該公司強調，船上的人員沒有能力或應該做任何事情來幹擾這種自然行為——「儘管這令人難以忍受」。

根據該公司介紹，普通海豚的體型不如寬吻海豚大，它們生活在彭布羅克郡南部附近，但在紐基地區卻很少見到。現在人們想知道，當地的寬吻海豚對幼崽的敵意是否能解釋它們的消失。

（莎拉·米歇爾·懷爾）

海豚幼崽的遺骸被船隻打撈上來， 英國鯨豚擱淺調查項目 正在進行 驗屍 檢查。

海洋觀察基金會定期監測卡迪根灣海豚的保育狀況和保育。該慈善機構表示：“眾所周知，寬吻海豚，尤其是雄性，會追逐鼠海豚和其他寬吻海豚幼崽，但不會追逐普通海豚幼崽——這使得這次遭遇成為‘跨物種殺嬰’，即一個物種的幼崽被另一個物種的成員殺死。”

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