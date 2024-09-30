海軍在亞速爾群島放生了 6 隻復原的海龜

英國皇家海軍已將六隻稀有紅海龜送回溫暖的大西洋水域，它們在大約 20 個月前因「冷休克」狀況被沖上英國海岸後已恢復健康。

HMS巡邏艦的船員 梅德韋 在從普利茅斯前往加勒比海以支持國際反毒品走私行動並援助遭受颶風襲擊的島嶼社區的途中，她在亞速爾群島釋放了他們。

2023 年初， 迪韋爾內特 曾通報洪水氾濫 冷休克的海龜 滯留在英國。當時，六隻幼魚被強風和大西洋洋流從加勒比海或美國東海岸吹走。如果他們沒有被沖上岸並獲救，他們就會死掉。

其中一隻海龜的特寫（皇家海軍）

五人在康沃爾郡和德文郡上岸，並由紐基的工作人員照顧 藍礁水族館，而第六個則透過以下方式恢復健康 安格爾西海洋動物園 在島嶼海灘上被發現後。

「所有海龜抵達時都處於虛弱狀態——在許多情況下，我們不確定它們是否能在一夜之間存活下來，」藍礁水族館的館長史蒂夫·馬切特 (Steve Matchett) 說。

「所有人都脫水且消瘦。這是由於長時間太冷而無法正常進食/功能造成的。一旦我們讓他們度過了最初階段，他們就都繁榮起來了。

藍礁水族館工作人員為志工 RN 海龜飼養員 Adam Whitelaw 中尉和工程技術員 Ryan Brooks（皇家海軍）提供護理課程

進行

當需要遣返這些海龜時，它們的名字分別為傑森、戈登、佩蘭、海爾、霍利和托尼，皇家海軍提供了幫助，並將它們裝上船 梅德韋 與常規貨物一起裝在板條箱中的食品供應、機械備件和救災工具包。

船員們聚集在一起觀看海龜放生（皇家海軍）

海龜在船上不需要餵食，只需保持容器清潔、水溫保持在20℃以上即可。兩名自願擔任臨時海龜飼養員的水手之一、工程技術員瑞安·布魯克斯 (Ryan Brooks) 形容海龜「維護成本低得令人驚訝」。

「我們真正要做的就是確保它們的籠子乾淨，海龜本身快樂、舒適和濕潤——它們不會乾燥或出現疼痛的斑點——所以這基本上意味著每天檢查它們兩次，」他說。

回到海上

梅德韋船員們聚集在飛行甲板上，觀看海龜被送回亞速爾群島附近的海域。 RN 高級海事環境保護顧問羅德瓊斯 (Rod Jones) 表示：“作為專業海員，我們中的許多人都熱衷於盡我們所能來減少海上生物多樣性的喪失。”

紅海龜西行之旅結束（皇家海軍）

“邂逅海洋野生動物是航海的一大樂趣，如果我們能夠提供幫助，即使是很小的方式，讓這種情況在未來更有可能發生，我們很高興能夠做到這一點。”

「這就是我們從第一天起就一直追求的目標，」安格爾西海洋動物園的主人弗蘭基·霍布羅（Frankie Hobro）在收集該動物園治療過的海龜托尼（Tonni）時說道。 「我們很興奮，也有一點高興的情緒。

「她也受到非常非常安全的照顧。很高興看到海軍船員如此熱情和興奮，以及他們如何熱衷於照顧這些海龜 - 這真是太可愛了。

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