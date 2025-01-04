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逆戟鯨幼崽死亡安慰－但不適用於 J35

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另一頭小牛的新希望，J62（瑪雅·西爾斯）
另一頭小牛的新希望，J62（瑪雅·西爾斯）

華盛頓州普吉特灣虎鯨塔勒誇最近產下的雌性小虎鯨已經死亡，據報道，悲傷的母親再次將屍體留在身邊，就像七年前她對前一頭死去的小虎鯨所做的那樣。

鯨魚研究中心的研究人員（無縫線路）報告稱，這頭鯨魚母親（正式命名為 J35，屬於太平洋西北虎鯨的 J 群）已經分娩，但他們也警告說，她和她的小鯨魚 J61 的行為已經發生了變化。 引起健康問題作為 迪韋爾內特 27 月 XNUMX 日報。 

「J61 的死亡尤其具有毀滅性，不僅因為她是一隻雌性，有一天可能會領導自己的母系，而且還因為她的母親J35 的歷史，她現在已經失去了四分之二的記錄在案的小牛- 兩者都是是女性，”CWR 表示。

Orca J35 與 J61 (瑪雅西爾斯)
Orca J35 未能存活（瑪雅·西爾斯）

它補充說，J35 第一次被發現使用她的講台或 元旦抬J61遺體。這種哀悼行為是眾所周知的，儘管她在2018年以這種方式行駛1,600公里，持續17天的行為因太過極端而引起了國際關注。

虎鯨群是終生生活在一起的大家庭。悲傷的虎鯨母親可以透過改變叫聲、減少食物攝取或放慢動作來進一步表達自己的情緒，而群體中的其他虎鯨通常會留在附近提供支持。 

鮭魚短缺

J35 的第一胎小牛現已 14 歲，她的第三胎於 2020 年出生，目前也還活著。它們是極度瀕危的南方虎鯨（SRKW）族群的一部分，該族群正遭受其主要食物來源奇努克鮭魚供應短缺的困擾，再加上污染、船隻噪音和氣候變遷的影響。

族群數量已減少至 75 只，其中據信只有 23 隻正在繁殖的雌性。

NOAA漁業 此前曾報道稱，J35的身體狀況顯得“不正常”，這表明她可能無法儲存足夠的脂肪來成功哺乳，而且小牛可能是早產的，看上去並不活潑。 

然而，隨著另一隻 SRKW 虎鯨的誕生（被命名為 J35），J2024 在 62 年最後一天的損失也得到了安慰。在一些成年女性中看到，其性別和母親的身份尚未確定。 「小牛的身體和行為都表現正常，」CWS 報導。

研究人員計劃在條件和虎鯨活動允許的情況下對 J35 和新幼崽 J62 進行後續觀察。 

也在 Divernet 上： 失去親人的虎鯨帶著新生的小鯨魚浮出水面, 逆戟鯨綁架了領航鯨幼崽嗎？, Orca 打破了記錄——但代價是什麼？, 潛水員狂吃逆戟鯨創下罰款紀錄

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