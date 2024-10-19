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英國首次培育粉紅海扇

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粉紅海扇產卵（Kaila Wheatley Kornblum / 艾克希特大學）
粉紅海扇產卵（Kaila Wheatley Kornblum / 艾克希特大學）

粉紅海扇是英格蘭西南部和威爾斯南部潛水員所熟悉的柳珊瑚，首次在英國繁殖的消息增強了人們對粉紅海扇未來的希望。

這項壯舉是在 珊瑚計劃 倫敦南部霍尼曼博物館和花園的實驗室水族館，這裡生長著本土溫帶珊瑚物種 疣狀尤尼塞拉 據說繁殖得很好。

粉紅海扇——也可以是白色或橙色——分佈在從愛爾蘭西部和英國西南部到西非和地中海海岸的沿海水域，但在英國被認為受到威脅，並被世界自然保護聯盟紅色列為易危物種。

它們棲息在北彭布羅克郡和東至波特蘭比爾的 10 至 50 m 深的水域中，在德文郡南部和康沃爾郡、錫利群島和倫迪群島的部分地區很常見。它們也出現在愛爾蘭的南部和西海岸，但僅在戈爾韋和多尼戈爾灣常見。

卵子釋放（傑米·克拉格斯）
卵子釋放（傑米·克拉格斯）
粉紅海扇蛋釋放（傑米·克拉格斯 / 霍尼曼博物館））

水肺潛水員來自 埃克塞特大學 作為博士生 Kaila Wheatley Kornblum 研究的一部分，他們從德文郡南部廷茅斯附近的一艘沉船中收集了用於產卵項目的珊瑚 疣狀尤尼塞拉 再生產。

「親眼目睹卵被排出、幼蟲四處遊動，這絕對令人難以置信，」科恩布魯姆說。 「這是一項突破性的成就，為我們提供了一個期待已久的機會來擴展我們對溫帶珊瑚繁殖的了解，特別是幼蟲的發育和定居，這是我們小組之前的工作強調但直到現在才被觀察到的關鍵領域。

“這是我們對粉紅海扇物種和保護的了解邁出的一大步。”

疣狀尤尼塞拉 菌落大量分枝，並與盛行水流成直角生長至 25-50 公分高。然而，生長速度放寬為每年 1 公分。 

在英國，珊瑚受到《1981 年野生動物與鄉村法案》的保護，並且作為“保護重要性特徵”，可以為其指定海洋保護區 (MCZ)。 

指導科恩布魯姆博士的是埃克塞特大學教授傑米·史蒂文斯（Jamie Stevens）和傑米·克拉格斯（Jamie Craggs）博士（霍尼曼水族館首席館長和珊瑚計劃首席科學家）。克拉格斯說：“這標誌著該物種首次在英國產卵和飼養，也是保護該物種的重要一步。” “看到幼蟲現在開始定居並成長為幼年海扇真是太棒了。”

據報道，粉紅海扇去年已在葡萄牙里斯本海洋館成功繁殖。

也在 Divernet 上： 珊瑚崩潰：我們的珊瑚礁能被拯救嗎？, 珊瑚農重塑未來, 科學家發現隱藏在眾目睽睽之下的耐熱珊瑚, 珊瑚需要什麼才能生存？, 珊瑚DNA揭示了誰是珊瑚的爸爸

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