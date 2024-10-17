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鯊魚的尖刺食物可能是海帶的救贖

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傑克遜港鯊魚（馬克諾曼/維多利亞博物館）
傑克遜港鯊魚（馬克諾曼/維多利亞博物館）

有些鯊魚並沒有被這些刺嚇倒，似乎沒有什麼比吃海膽零食更難以抗拒的了——澳洲國家海洋局的研究人員 紐卡斯爾大學 我們認為這項發現對於拯救海帶森林免遭海膽大規模捕食至關重要。

長刺海膽原產於新南威爾斯州東南海岸的溫帶海域（羅傑斯中心蟬）一直在通過向南擴散到維多利亞和塔斯馬尼亞附近的水域來應對澳大利亞的海洋變暖。

該地區的海洋變暖速度幾乎是全球平均速度的四倍，海膽正在吞噬沿途的海帶和無脊椎動物，在此過程中大大減少了海帶對其他海洋生物的覆蓋。 

海膽的主要掠食者一直被認為是東部岩龍蝦（沙鼠），由於過度捕撈而減少，但現在該地區正在恢復。然而，龍蝦的存在似乎並沒有阻止海膽的入侵，因此科學家決定更深入地研究這種掠食者與獵物的關係。

鯊魚的飲食：Centrostephanus rodgersii 海膽對海帶有何作用（約翰·特恩布爾）
Centrostephanus rodgersii 海膽對海帶有何作用 (John Turnbull)

當他們將 100 個海膽拴在臥龍崗附近的一個龍蝦藏身處外的街區上時，他們對所發現的結果感到震驚，並留下多個攝影機記錄接下來 25 個晚上每天發生的事情。由於無脊椎動物不喜歡白光光譜，因此使用紅色濾光光來照亮場景。

博士研究員傑里米·戴 (Jeremy Day) 表示：「我們預計相機會捕捉到龍蝦吃海膽的畫面，但事實上，龍蝦對海膽沒有什麼興趣，只吃掉了 4% 的海膽。他們經常被拍到徑直走過海膽尋找其他食物。

事實證明，牛頭鯊對海膽更感興趣。 「兩種冠角鯊（角齒異齒象）和傑克遜港鯊魚（傑克遜港）進入巢穴並吃掉了 45% 的海膽，」Day 報導。 “這表明鯊魚作為新南威爾士州海膽的掠食者而被忽視。” 

挑食者：東方岩龍蝦（Richard Ling）
挑食者：東方岩龍蝦（Richard Ling）

戴說，鯊魚似乎毫不費力地吃掉大海膽，「有時只喝幾口就可以了」。 “我們的研究結果表明，捕食大型海膽的捕食者的多樣性比我們想像的要廣泛——這對於保護我們的海帶森林來說可能是個好消息。”

事實證明，事實上沒有什麼經驗證據可以證明人們長期以來的信念，即龍蝦是海膽最可怕的噩夢。

雖然已經確定可以透過保護或恢復海膽捕食者來改善海帶棲息地，但科學家現在認為，自然資源保護主義者很可能支持了錯誤的掠食者。他們的 研究 剛發表於 前沿.

也在 Divernet 上： 回來吧，海膽－我們需要你！, 我們能透過吃東西來解決海膽爆炸問題嗎？, 海膽殺手席捲紅海, 海象潛水入睡－海膽死亡之謎被解開

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