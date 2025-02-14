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吐出：鯨魚為何不吞食人類

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Adrián Simancas 剛被座頭鯨釋放（Dell Simancas）
阿德里安·西曼卡斯剛被座頭鯨拒絕（戴爾·西曼卡斯）

近四年前，美國潛水員邁克爾·帕卡德 (Michael Packàrd) 在馬薩諸塞州科德角附近海域，在一頭正在進食的座頭鯨的口中呆了大約 40 秒，留下嚴重瘀傷。 

與帕卡德不同，24 歲的西曼卡斯在被鯨魚驚嚇到時正在水面上，他被鯨魚咬住的經歷只是一瞬間，不過這次他的父親戴爾在附近劃著筏子，拍下了這一幕。

這起事件於 8 月 XNUMX 日發生在智利巴塔哥尼亞海岸麥哲倫海峽的阿吉拉灣。

帕卡德 曾經潛水捕龍蝦 深度約14米， 迪韋爾內特，當時他發現自己正在模仿約拿，但在鯨魚反覆難以置信地搖頭後，潛水員被吐到了水面，留下了一個令人難忘的故事。

幸運的是，他能夠做出令人印象深刻的 調節器 但仍被鯨魚吞沒，但得以恢復。

然而，他和西曼卡斯都確信自己將會死去。可以聽到戴爾·西曼卡斯在事件發生後告訴兒子要保持冷靜，因為他最初以為自己遭到了虎鯨的襲擊。

戴爾·西曼卡斯的兒子在與鯨魚相遇後安然無恙
戴爾·西曼卡斯發現兒子在與鯨魚相遇後安然無恙（戴爾·西曼卡斯）

儘管這次經歷只持續了幾秒鐘，但阿德里安說，他和帕卡德一樣，意識到了鯨魚的下顎肌肉，並且對被吞食的可能性感到恐懼。 

新聞頭條也提到西曼卡斯被鯨魚“吞食”，但事實上，座頭鯨不可能吞下人類，因為儘管座頭鯨的嘴很大，但它的喉嚨寬度不到 40 厘米，狹窄的食道入口處只有拳頭大小。

鯨魚也沒有牙齒來咬碎獵物。同樣的情況也發生在大多數其他鯨魚身上，包括藍鯨等巨型鯨魚，甚至連齒鯨也缺乏尖銳的咬合力。 

只有 抹香鯨 它的喉嚨寬達 60 厘米，能夠吞食巨型魷魚，也可能吞食人類，儘管這種可能性極其渺茫。

與大型鯨魚的這種肢體接觸不僅罕見，而且總是偶然發生的，正如兩名女性觀鯨者在阿維拉海灘劃皮划艇時發現的那樣 加利福尼亞州 在 2020 年。

也在 Divernet 上： 潛水員與鯨魚的近距離接觸

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28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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