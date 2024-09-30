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幽靈魚是新的深水銀鮫魚物種

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人們發現了一種新的銀鮫或幽靈鯊，它顯然只生活在澳洲和紐西蘭周圍的較深水域。 

這項發現是由皇家研究所國家水與大氣研究所 (NIWA) 的科學家發現的，NIWA 漁業公司的 Brit Finucci 博士現已將該物種描述為 哈里奧塔航空，澳洲窄鼻幽靈魚。

這種稀有魚類曾被認為是全球分佈的單一物種的一部分，直到研究發現它在基因和形態上都與其表親不同。  

紐西蘭漁業局在查塔姆高地進行研究調查時採集了樣本進行研究，查塔姆高地是太平洋地區，靠近南島，向東延伸約 1,000 公里。

獻給祖母

菲努奇博士為這種幽靈魚取了一個學名，以紀念她的祖母。 「Avia 在拉丁語中的意思是祖母，」她說。 「我想向她致敬，因為她自豪地支持我作為科學家的職業生涯。 

“銀鮫也是魚的遠親，是魚類的祖先，我認為這個名字很合適。” 

Brit Finucci 博士為這條幽靈魚命名，以紀念她的祖母 (NIWA)
布里特·菲努奇博士選擇了這個名字 哈里奧塔航空 為紀念她的祖母（NIWA）而設計的新奇美拉

幽靈鯊， 又名 鼠魚、兔魚或像魚都是軟骨動物，與鯊魚和鰩魚關係密切。它們有光滑、無鱗的皮膚，並用喙狀牙齒以蝦和軟體動物為食。 

哈里奧塔航空 其獨特之處在於其細長、狹窄且凹陷的鼻子；樹幹又長又細；大眼睛和長而寬的胸肌 ”，菲努奇博士說。 “這是一種可愛的巧克力棕色。  

「像這種幽靈鯊主要生活在海底，生活在最深 2,600m 的深度。它們的棲息地使它們難以研究和監測，這意味著我們對它們的生物學或威脅狀況了解不多，但這使得這樣的發現更加令人興奮。

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