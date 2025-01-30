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膨脹鯊魚以明顯的處女分娩形式出現

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完美受孕：膨脹鯊魚洋子（什里夫波特水族館）
完美受孕：膨脹鯊魚洋子（什里夫波特水族館）

一顆膨脹的鯊魚卵在美國孵化——儘管至少三年來沒有雄性鯊魚出現在其水族館棲息地為其受精。 

該蛋首先由飼養團隊在 什里夫波特水族館 2024 年春天在路易斯安那州，儘管它可能早在 XNUMX 月就一直躺在水箱中未被發現。

膨脹的鯊魚卵箱通常需要九個月到一年的時間才能孵化，研究小組知道，自 2021 年初新冠病毒大流行之前以來，佔據該棲息地的兩隻雌性鯊魚就沒有與雄性鯊魚接觸過。  

膨脹鯊魚（腹頭鱉）是一種原產於東太平洋沿海水域的貓鯊。它們的名字來自於鯊魚一種不尋常的能力，即用空氣或水使身體膨脹以恐嚇捕食者。 

該卵在水族館的檢疫設施中受到密切監測，直到 3 月 XNUMX 日幼崽在團隊的協助下孵化。

這種出生似乎要么是一種罕見的無性生殖，稱為孤雌生殖，要么是交配後受精延遲很長一段時間。

幾個月後，飼養團隊將能夠對幼犬進行血液採樣，進行 DNA 分析，以找出屬於哪種異常情況。

水族館活體動物館長格雷格·巴里克（Greg Barrick）表示：“這種情況令人難以置信，顯示了這個物種的恢復力。” 「我們非常高興在接下來的幾個月裡確認這是否確實是單性生殖的情況，還是延遲受精的情況。這確實證明了生命……總能找到出路。

未展示

這隻膨脹鯊魚寶寶，名叫洋子（Yoko） 奧尼奧科, 丘馬什語（美洲原住民）中鯊魚的意思，據說這裡正在蓬勃發展。然而，眾所周知，透過罕見的繁殖事件出生的鯊魚面臨嚴重的健康挑戰，因此洋子尚未展出並繼續受到密切監測。

當被問及生命危險何時消退時，巴里克表示 迪韋爾內特：“我不確定我們是否能在這方面真正放鬆，但也許在她一歲生日後我們肯定會更加自信。”

洋子在第一年需要仔細監控（什里夫波特水族館）
洋子在第一年需要仔細監控（什里夫波特水族館）

去年，北卡羅來納州一家水族館發現一隻名叫夏洛特的黃貂魚懷孕了，儘管它已經八年沒有與雄性黃貂魚接觸了。這被懷疑是孤雌生殖或鯊魚懷孕的情況。

當鰩魚未能生出預期的幼崽時，最初慶祝懷孕的社群媒體粉絲變得不耐煩，並對水族館工作人員辱罵。她後來被發現沒有懷孕而是患有生殖疾病後死亡。 

2006年，英國動物園首次記錄到科莫多巨蜥的孤雌生殖現象，斑馬鯊和鋸鰩的孤雌生殖現象偶爾也有記錄，但在脊椎動物中仍然很少見。為什麼會發生這種情況及其觸發因素仍然未知。

也在 Divernet 上： 「奇特」白鯊可能是有史以來第一條活新生兒, 稀有資源：鎚頭鯊胚胎, 小鯊魚面臨不確定的未來, 大西洋發現罕見鯊魚苗圃

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