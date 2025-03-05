已解開繩索，但斯凱島附近的抹香鯨死亡

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

英國潛水員海洋生物救援隊最近一直在蘇格蘭西部群島加班加點地解開被繩索束縛的鯨魚，僅在過去三個月內就處理了四起此類事件的報告。

最新一次救援是拯救一條 15 公尺長的抹香鯨，它被長達 20 公尺的繩索纏住。

這頭受傷的鯨魚最初於 27 月 XNUMX 日被發現並報告給 BDMLR，後者派遣大型鯨魚解救小組 (LWDT) 前往斯凱島東海岸附近的一個地點。由於被纏住，鯨魚只能虛弱地遊動，但惡劣的天氣使得立即嘗試解救它變得不可能。

第二天，團隊利用船隻和無人機看到多條繩索纏繞著鯨魚，但直到 1 月 XNUMX 日天氣才得以好轉，讓他們靠近。

此時，救援人員成功剪斷了胸鰭前方五圈繩索和一條後方繩索，他們說這是最嚴重的纏繞。

抹香鯨立即開始游得更快、更遠，儘管它的頭部周圍仍留有至少兩根纏繞物以及一條拖繩。 BDMLR 救援人員希望這些鯨魚能夠及時離開，但隨著天氣惡化，他們失去了對鯨魚的痕跡。

然而，他們表示，這隻鯨魚出現在拉塞海峽表明它患有一種未被發現的健康狀況，並有擱淺的危險——而事實證明他們的擔心是正確的。據報道，這頭鯨魚於 3 月 XNUMX 日死亡。

BDDMLR 是的一部分 蘇格蘭糾纏聯盟。如果潛水員發現擱淺或被纏住的鯨魚，可以撥打 BDMLR 的緊急求助專線 01825 765546。

也在 Divernet 上： 志工在斯凱島解救被拴住的鯨魚, 另一頭座頭鯨在斯凱島附近獲釋, 吐出：為什麼鯨魚不會吞食人類, 偽虎鯨大規模擱淺後遭射殺