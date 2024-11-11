時光倒流：逆轉年齡的水母

對於那些在更艱苦的潛水中感受到自己年齡並希望能夠讓時光回到巔峰的潛水員來說，不要忽視這種可能性。似乎至少有一些你在潛水中看到的生物能夠做到這一點，所以想像一下他們的能力是否可以被複製！

研究人員 Joan Soto-Angel 和 Pawel Burkhardt 卑爾根大學 在挪威發現了一種櫛水母， 萊氏烏龜，有能力逆轉其生命週期，從成年期轉向幼蟲期。壞消息是，推動這個過程需要巨大的壓力。

事實上另一個物種， 金龜子人們已經知道它能夠從成年水母恢復為水螅體，從而贏得了「不朽水母」的標籤，但新發現表明這種能力並不是獨一無二的。

「我們表明，成熟的葉狀階段 萊迪氏菌 經過一段時間的壓力後，它們能夠逆轉到cydippid幼蟲階段，」Soto-Angel說。 “我們發現了一個使用這種奇特‘時間旅行機器’的新物種，這一事實引發了令人著迷的問題：這種能力在動物生命之樹中的分佈範圍有多大。”

不尋常的能力

梳狀果凍，或 櫛水母，以前曾被認為與再生和另一種不尋常的能力有關：即使在幼蟲階段也能進行有性繁殖。

當索托-安吉爾注意到一個成年人 萊迪氏菌 當水母（也稱為海核桃）從水箱中消失，只留下幼蟲時，他和伯克哈特開始研究是否可以控制這種回歸的條件。

延時序列顯示肺葉切除後的逆向發育 萊迪氏菌 水母（卑爾根大學）

為了實現這一目標，65 隻健康的成年海核桃被隔離在水箱中，並挨餓兩週，然後每週只餵一次，後來每兩天一次。其中 XNUMX 人的成年肺葉接受了手術切除，這進一步增加了壓力因素。

水母開始縮小，那些仍然有裂片的水母將它們重新吸收到它們的體內。 「目睹它們如何慢慢轉變為典型的cydippid幼蟲，就好像它們回到過去一樣，真是令人著迷，」索托-安赫爾說。

「幾週後，它們不僅重塑了形態特徵，而且具有完全不同的攝食行為，這是典型的cydippid幼蟲。”

古老特色

實驗表明，雖然 50 隻飢餓的水母中有 15 隻完全恢復為幼蟲，但被切除肺葉、因此承受更大壓力的水母中，有更高比例（XNUMX 隻中有 XNUMX 隻）這樣做了。

櫛水母是最早的動物譜系之一，因此人們認為逆向發育可能代表了動物界的古老特徵。

「這項令人著迷的發現將為許多重要發現打開大門，」伯克哈特說。 “揭示驅動逆向發育的分子機制，以及在這個過程中動物的神經網絡發生了什麼，將會很有趣。”

這項研究發表在雜誌 訴訟中的國家科學院院士.

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