烏龜跳舞－及其意義

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任何目睹海龜在水中瘋狂旋轉的潛水員都在觀看海龜本能的“舞蹈”，因為海龜正在努力根據地球磁場調整自己的方向。

北卡羅來納大學的科學家（UNC）剛剛發表了一項關於海龜如何導航的開創性研究。

這項研究的主要作者、生物學家凱拉·戈福斯 (Kayla Goforth) 是北卡羅來納大學的新博士候選人，她提出了一個假設，涉及海龜反覆返回同一覓食地點的能力，即使這意味著要游到地球的一半。

「凱拉開始想知道我們是否可以讓海龜將某個地理區域的磁性特徵與食物聯繫起來——從而表現出這種海龜舞蹈行為，」肯尼斯·羅曼教授說道，他與妻子凱瑟琳共同管理生物系的羅曼實驗室。

「她確實在這方面發揮了帶頭作用，」他在談到戈福斯檢驗該假設的實驗時說道。 “一開始我根本不確定這是否會有效，但我們很高興讓她嘗試一下——而且結果非常好。”

剛孵出來的紅海龜（Ken Lohmann / UNC 生物系）

研究團隊透過複製不同海洋位置的磁場，讓圈養的紅海龜適應特定的磁場，並反覆在某些地方餵食，而在其他地方則不餵食。

當它們後來暴露在先前餵食的磁場中時，它們野性的「烏龜舞行為」表明它們將磁性特徵與食物聯繫起來。

當受到熟悉的磁場刺激時，海龜會把頭抬出水面，張開嘴巴，拍打鰭狀肢，有時會轉圈。

據戈福斯團隊介紹，它們不僅運用了“磁圖感”，還具有“磁羅盤感”，使它們能夠朝特定的方向移動。

地圖還是指南針？

研究小組與北卡羅來納大學物理和天文學系合作，研究了射頻振盪磁場對海龜磁感應的影響。他們驚訝地發現，雖然磁場對地圖感知沒有影響，但卻會破壞海龜使用指南針感知和確定方向的能力。

為了科學，一隻被套上挽具的幼龜（肯·羅曼 / 北卡羅來納大學生物系）

「這表明磁圖和指南針有兩種不同的機制，它們可能是分別進化的，」戈福斯說。

她現在正在德州 A&M 大學繼續進行博士後研究，進一步探索這些過程，不過現在使用的是帝王蝶而不是烏龜。

「我們知道，對於視覺來說，你有一雙眼睛；對於嗅覺，你有一個鼻子； 「至於聽覺，我們有耳朵，但是還沒有發現用於磁感的受體，其機制仍然未知，」戈福斯說。

該研究 剛剛公佈 in 性質.

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