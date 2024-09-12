英國潛水員命名非洲第一隻侏儒風笛馬

這並不是理查德史密斯博士第一次發現新的海洋物種，其中包括非洲大陸第一個侏儒海馬，但他描述了這種侏儒海馬。 管他在南非著名的潛水勝地索德瓦納灣拍攝了這匹馬，稱其為“一個小小的奇蹟”。

英國潛水員與南非海洋生物學家Louw Claassens 博士以及IUCN 海馬、海龍和海龍專家小組的其他科學家一起表示，這種小型魚類「讓非洲豐富但經常被忽視的微小海洋生物多樣性成為人們關注的焦點」。SPS SG），現已描述並命名了這種稀有生物。

海龍魚已被命名 賽利克斯·恩科西, - 恩科西 在當地恩古尼語中意為「國王」或「酋長」。它眼睛上方的皇冠狀骨骼結構給人一種帝王般的外觀。

自然棲息地的侏儒風笛馬 (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

理查史密斯博士

索德瓦納侏儒管馬的長度不超過 5 厘米，是 雉科 史密斯博士說，該家族包括海馬、海龍和海龍，但它不尋常的位置和顯著的特徵使其成為「帶有扭曲的微型海馬」。它的近親， 山蝽，位於 12,000 多公里外的新西蘭。

在當地潛水員 Christo van Jaarsveld 的幫助下，人們在 2 Mile Reef 水深約 22m 的地方發現了這條海龍附著在海綿上。它是由澳大利亞博物館的分類學家格雷厄姆·肖特（Graham Short）分類的 加利福尼亞州 科學院，以及 團隊的研究 剛發表於 魚類學和爬蟲學.

保存下來的女性骨骼的 CT 掃描（A）和男（B）的樣本 恩科西蚊 和（C）他們最近的親戚，一個男性 山蝽 來自紐西蘭 (SPS SG)

「發現這樣的物種對我們提出了挑戰，要求我們更深入地研究印度洋的生物多樣性，」史密斯博士說。 “感覺這是宏觀自然界令人興奮的前沿領域——這裡肯定還有更多奇妙的發現。”

2020 年，SPS SG 成員確定了南非 納魯海馬，在非洲水域發現的第一隻侏儒海馬。但無論是物種還是整個物種 雉科 人們認為該群體越來越容易受到人類活動的影響，特別是氣候變遷和破壞性底拖網捕撈的影響。

恩科西蚊 其「富麗堂皇」的頭部結構（© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

史密斯博士是一位專業水下攝影師，著有 地下世界: 未知海洋生物和珊瑚礁的生命和時代，以及 SPS SG 的侏儒海馬焦點。

這個全球權威機構由 43 名國際專家組成，他們為政府和保護機構提供科學和技術指導，由 海馬計劃.

史密斯博士說：“當我們慶祝這一非凡發現時，它再次提醒我們，在這些脆弱且以前未知的物種消失得無影無踪之前，保護我們海洋的微妙平衡。”

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