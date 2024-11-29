新公司接手 Scubaverse

英國潛水媒體平台 Scubaverse 宣布被一家名為 Multiversal Media 的新有限公司收購，並將這項變更描述為一項策略舉措，將涉及服務比水肺潛水更廣泛的市場領域。

據 Companies House 稱，總部位於 Ware 的 Scubaverse Media 已於 80,000 月底進入清算程序，債務超過 XNUMX 萬英鎊，但其網站仍然活躍。 Scubaverse 在聲明中表示，此舉旨在「推動利基潛水領域以及更廣泛的野生動物和戶外旅遊市場的進一步投資和擴張」。

總部位於哈文特的Multiversal Media 由其董事杰弗裡·普里切特(Jeffrey Pritchett) 於今年9 月中旬成立，Scubaverse 將其描述為一家充滿活力的媒體公司，「致力於將觀眾與戶外世界聯繫起來」。它註冊為“印前和媒體前服務”業務。

“隨著資源的增加和團隊的擴大，Scubaverse 準備深入探索多樣化的旅行體驗和戶外探險，為探險家和自然愛好者創建一個全面的平台，” 潛水宇宙.

「與Multiversal Media 的聯手為Scubaverse 開啟了新的大門，」創辦人戴夫·亞歷山大(Dave Alexander) 表示，自2013 年起擔任董事。而且使我們能夠探索整個戶外旅行領域的創新機會。

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