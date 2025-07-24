海洋電影節將在英國巡迴展出

一年一度的海洋電影節世界巡迴演唱會計劃於30月至XNUMX月期間訪問英國XNUMX個場館。

節目共放映七部短片，每部由一位主持人介紹。主辦單位表示，每次放映都有機會贏得與海洋相關的禮品。

今年潛水員表演的明星是半小時 潛入黑暗 作者是吉爾·海納斯 (Jill Heinerth)，她被廣泛認為是世界上最偉大的洞穴潛水員之一。

《潛入黑暗》中的吉爾海納斯

這部紀錄片反映了從勘測墨西哥世界最長的洞穴到發現南極洲巨型冰山洞穴的探險經歷，其中包括坦誠的採訪和倒敘，以說明海納斯的旅程不僅是內心的探索，也是突破身體障礙的嘗試。

瑪麗安·阿文圖里耶 (Marianne Aventurier) 在《水上芭蕾》中

一部關於自由潛水的短片，5分鐘 水上芭蕾，展示了瑪麗安·阿文圖裡爾 (Marianne Aventurier) 在法屬波利尼西亞拍攝的水下表演。

北極的虎鯨

北極的虎鯨 （9分鐘）跟隨一組研究人員追蹤世界上最大的虎鯨群，同時 靈魂 （11 分鐘）分享了六個人的故事——探險家、科學家和水下攝影師。

靈魂中的潛水員

關於衝浪的各種形式有很多內容： 讓我活下去 （17 分鐘）介紹來自康沃爾的巨浪衝浪手湯姆·洛， 宇航員在海洋 （11 分鐘）觀看趴板衝浪運動員 Shane Ackerman，證明他的追求是 並非直接 衝浪的不酷的兄弟。

我們衝浪者 （37 分鐘）以利比里亞的沿海城鎮為背景，據說證明了「有時最有力的人道主義援助不僅是為了生存，而是為了創造純粹的、變革性的快樂時刻」。

我們衝浪者 (手工工作室 / Frechou & Bourbon)

「海洋電影節不僅僅是一場電影盛會；它是對我們星球藍色心臟的頌揚，」旅遊總監內爾·蒂斯代爾說。 “電影節旨在激發人們與海洋更深層的聯繫，深入探索海洋的本質以及珍惜海洋的人們的生活。”

“無論您是經驗豐富的海洋愛好者、週末衝浪者，還是對深海奧秘感到驚奇的人，這個電影節都將為您帶來一次難忘的電影之旅。”

海洋電影節起源於澳大利亞，今年是其在英國巡迴演出的第十二年。影展將於12月6日在愛丁堡開幕，並於22月30日在諾里奇落下帷幕。所有XNUMX個日期及購票請訪問 海洋電影節 網站。

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