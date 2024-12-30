2025 年海洋愛好者節

全市海洋保護與文化慶典
澳洲最大的海洋文化和科學活動 海洋愛好者節，第五年回歸，帶來更大的轟動！ 2025 年的音樂節將超越其標誌性的邦迪根源，跨越 雪梨多個地點 整個三月，呈現多元化的陣容 受海洋啟發的活動 旨在慶祝、教育和激勵為更健康的海洋而採取的行動。
該節日將把悉尼變成一個充滿活力的中心 思想、藝術、音樂與行動. 無論是 日出瑜伽 邦迪海灘會議 其次是“游泳者的科學” 會談， a 垃圾遊行 生態 市場 or 渡輪之旅 穿越雪梨港 突顯海洋復原工作－每個人都能找到適合自己的東西！
一家人可以享受動手的樂趣 工作坊 生態市場，狂歡者可以在海濱隨著樂隊的節奏起舞，而海洋愛好者則可以與樂隊一起潛入更深的地方 專家小組 關於諸如 永續海鮮, 本土海洋知識和 防鯊網替代品.
雪梨魚市 將舉辦特別活動，包括 屢獲殊榮的廚師 Luke Bourke 的烹飪課程 以及獨家幕後之旅。這 裝煤機 在北雪梨 還將提供 適合兒童的海洋活動，確保城市擁抱海洋保護。
對於那些熱衷於冒險的人來說，機會包括參加 瓦萊麗泰勒的灰護士鯊 人口調查、免費潛水課程以及獨家 IMAX 海洋紀錄片。觀眾可以結識海洋科學家或成為公民科學家並加入 海洋生物閃電戰 他們所在地區的社區科學活動。
節日創始人 安妮塔·科爾尼 表達了她的興奮之情：「我們熱愛海洋的社區的熱情是壓倒性的，敦促我們在雪梨擴展業務，並為繁榮的港口和海洋激發真正的希望和行動。我們得到了政府和地方議會以及組織和個人的慷慨支持，我們非常高興地推出這個計劃並邀請大家參與我們今年三月的活動。齊心協力，我們可以將行動的漣漪轉化為持久變革的浪潮。
2024 年的節慶盛況空前 70%的與會者 留下感覺 更樂觀，學會了保護海洋的可行方法。
「透過在雪梨各地開展業務，我們可以增強這種熱情，對我們深愛的海洋的健康產生真正驚人的影響。這不僅強化了我們的使命，也有助於鞏固雪梨作為世界上最偉大的海洋城市的地位。
查看整個 15 月的活動日期，重點關注 16 月 22 日和 23 日達令港的免費節日週末以及 XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 日邦迪海灘的免費節日週末。更多資訊： https://www.oceanloversfestival.com
亮點：
- 1月31日至XNUMX日－IMAX海洋電影放映系列
- 2 月 XNUMX 日 – 玫瑰灣海灘清潔澳洲清潔日
- 5 月 XNUMX 日 – 繪畫與潑濺海洋系列 三月的每個星期三
- 5 月 12 日及 XNUMX 日 – 海鳥到海景乘船遊覽，需購票，環形碼頭 (預訂在這裡)
- 6 月 19 日 – XNUMX 日 – 海洋電影節世界巡迴演唱會 – 不同場地和日期（在此預訂）
- 8 月 XNUMX 日 – 原住民與 Rockpool 的 Luke Bourke，雪梨魚市 (預訂在這裡)
- 8月XNUMX日 – 瓦萊麗泰勒的灰護士鯊普查
- 12 月 XNUMX 日 – 繪畫與潑濺海洋系列
- 14 月 XNUMX 日 – 海洋科學學生博覽會
- 16 月 XNUMX 日 – 垃圾表演，達令港
- 19 月 XNUMX 日 – AMCS 深藍螢幕電影與小組討論
- 19 月 XNUMX 日 – 繪畫與潑濺海洋系列
- 20 月 XNUMX 日 – ANMM 藍色解決方案高峰會
- 21 月 XNUMX 日 – 學校郊遊
- 22 月 XNUMX 日 – 體現行動創造變革對話 (免費，在這裡註冊)
- 22 月 XNUMX 日 – 與 Rare Studio Bondi 一起在海灘上做日出瑜伽 (免費，在這裡註冊)
- 22 月 XNUMX 日 – 與北悉尼煤炭裝載機潛水員 Dave 一起進行海洋探險 (預訂在這裡)
- 22 月 XNUMX 日 – 大邦迪海灘清潔與 Take 3 for the Sea,（免費，在此註冊）
- 22 月 23 日至 XNUMX 日 – 邦迪館海洋愛好者節電影節目
- 22 月 23 日 – XNUMX 日 – 海洋愛好者在漲潮室暢談 (免費，在這裡註冊)
- 22 月 23 日 – XNUMX 日 – 陽光舞台上的現場音樂 市場.
- 22 月 23 日 – XNUMX 日 – 免費兒童活動、節慶中心 以及邦迪館的成人工作坊
- 23 月 XNUMX 日 – 與 Michelle Boyde 一起拓展目標和可能性 (預訂在這裡)
- 26 月 XNUMX 日 – 生態遊戲小組 – 保護海洋, 北雪梨煤炭裝載機 (預訂在這裡)
- 26 月 XNUMX 日 – 繪畫與潑濺海洋系列
- 30 月 XNUMX 日 – 魚片課程, 雪梨魚市場 (預訂在這裡)
瀏覽 網站 了解更多詳情以及即將揭曉的完整節日節目。
關於海洋愛好者節
海洋愛好者節於 2019 年在邦迪誕生，自 2022 年起每年舉辦一次。思想、藝術、音樂、電影、科學與行動。
關於 IMC 太平洋基金會
IMC Trading 是一家以技術為核心的全球領先貿易公司。 IMC 相信企業及其員工應該為建立更美好的社會做出貢獻。因此，他們提供時間、人才和金錢來豐富他們生活和工作的社區人們的生活，特別關注教育。他們透過太平洋基金會捐款以產生影響，支持共同致力於幫助年輕人充分發展潛力的慈善機構和組織。