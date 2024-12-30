2025 年海洋愛好者節

全市海洋保護與文化慶典

澳洲最大的海洋文化和科學活動 海洋愛好者節，第五年回歸，帶來更大的轟動！ 2025 年的音樂節將超越其標誌性的邦迪根源，跨越 雪梨多個地點 整個三月，呈現多元化的陣容 受海洋啟發的活動 旨在慶祝、教育和激勵為更健康的海洋而採取的行動。

該節日將把悉尼變成一個充滿活力的中心 思想、藝術、音樂與行動. 無論是 日出瑜伽 邦迪海灘會議 其次是“游泳者的科學” 會談， a 垃圾遊行 生態 市場 or 渡輪之旅 穿越雪梨港 突顯海洋復原工作－每個人都能找到適合自己的東西！

2022 年沃爾沃海洋愛好者節 – 雪梨邦迪海灘 – Daniel Kukec Photography

一家人可以享受動手的樂趣 工作坊 生態市場，狂歡者可以在海濱隨著樂隊的節奏起舞，而海洋愛好者則可以與樂隊一起潛入更深的地方 專家小組 關於諸如 永續海鮮, 本土海洋知識和 防鯊網替代品.

雪梨魚市 將舉辦特別活動，包括 屢獲殊榮的廚師 Luke Bourke 的烹飪課程 以及獨家幕後之旅。這 裝煤機 在北雪梨 還將提供 適合兒童的海洋活動，確保城市擁抱海洋保護。

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對於那些熱衷於冒險的人來說，機會包括參加 瓦萊麗泰勒的灰護士鯊 人口調查、免費潛水課程以及獨家 IMAX 海洋紀錄片。觀眾可以結識海洋科學家或成為公民科學家並加入 海洋生物閃電戰 他們所在地區的社區科學活動。

節日創始人 安妮塔·科爾尼 表達了她的興奮之情：「我們熱愛海洋的社區的熱情是壓倒性的，敦促我們在雪梨擴展業務，並為繁榮的港口和海洋激發真正的希望和行動。我們得到了政府和地方議會以及組織和個人的慷慨支持，我們非常高興地推出這個計劃並邀請大家參與我們今年三月的活動。齊心協力，我們可以將行動的漣漪轉化為持久變革的浪潮。

2024 年的節慶盛況空前 70%的與會者 留下感覺 更樂觀，學會了保護海洋的可行方法。

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「透過在雪梨各地開展業務，我們可以增強這種熱情，對我們深愛的海洋的健康產生真正驚人的影響。這不僅強化了我們的使命，也有助於鞏固雪梨作為世界上最偉大的海洋城市的地位。

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查看整個 15 月的活動日期，重點關注 16 月 22 日和 23 日達令港的免費節日週末以及 XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 日邦迪海灘的免費節日週末。更多資訊： https://www.oceanloversfestival.com

亮點：

瀏覽 網站 了解更多詳情以及即將揭曉的完整節日節目。

關於海洋愛好者節

海洋愛好者節於 2019 年在邦迪誕生，自 2022 年起每年舉辦一次。思想、藝術、音樂、電影、科學與行動。

關於 IMC 太平洋基金會

IMC Trading 是一家以技術為核心的全球領先貿易公司。 IMC 相信企業及其員工應該為建立更美好的社會做出貢獻。因此，他們提供時間、人才和金錢來豐富他們生活和工作的社區人們的生活，特別關注教育。他們透過太平洋基金會捐款以產生影響，支持共同致力於幫助年輕人充分發展潛力的慈善機構和組織。