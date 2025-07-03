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Olivier Leger 展示全新藝術作品－大使

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奧利維爾·萊傑

海洋野生動物藝術家 Olivier Leger 的新作品靈感來自於我們的一位水下英雄。

奧利的畫作以其精巧細緻的作品而聞名，講述了我們這個藍色星球的故事——從它的奇蹟到它所面臨的威脅，以及為保護它所做的工作。

在他的最新作品《大使》中，奧利邀請我們深入了解英國一個非常重要但經常被忽視的棲息地——海草草甸。

這些沿海棲息地對許多海洋生物至關重要，包括我們最有吸引力的生物之一——海馬。海馬依靠海草來棲息、捕獵和繁殖。對一些潛水員來說，這些輕輕搖曳的草甸是熟悉的景象，但英國超過90%的海草已經消失。

在我們的海岸周圍，人們正在努力保護剩餘的資源。為了了解更多信息，Oli 加入了 海草計劃 以及北威爾斯野生動物信託基金會——在 Porthdinllaen 浮潛、參觀苗圃、種植種子，並與科學家、環保主義者和社區志工交談，了解海草對他們意味著什麼，以及它對我們所有人的重要性。

這隻海馬帶著海草回家，裡面充滿了隱藏的寶藏，包括一些最具代表性和最重要的居民——從蜘蛛蟹到烏賊，從貓鯊到鱈魚。

她是一位大使。她深知有多少東西依賴海草草甸，以及它們的未來多麼值得保護。

大使可作為 打印 來自奧利維爾的 網站。 Oli 也將參加 2026 年 XNUMX 月的 GO 潛水展。

奧利維爾·萊傑
Olivier Leger 展示全新藝術作品 - Ambassador 2

掃描二維碼，探索畫中的細節。

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