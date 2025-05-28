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超過 100 名潛水醫師齊聚峇裡島參加 SPUMS 潛水員健康會議

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超過 100 名潛水醫師齊聚峇裡島參加 SPUMS 潛水員健康會議

印尼峇裡島甘地達薩：本週，南太平洋水下醫學學會 (SPUMS) 第 53 屆年度科學會議在巴厘島東海岸的坎迪達薩舉行。該會議在羅摩衍那坎迪達薩舉行，吸引了 150 名代表和嘉賓，每天上午約有 80 名代表進行潛水，下午進行科學會議。

每年在 SPUMS 科學會議上，演講者都會介紹浮潛者和潛水員的重要健康和安全問題以及與潛水相關的疾病的新興治療方法。今年的營運和科學計劃； “氧氣——太少、太多或剛剛好”由 Xavier Vrijdag 博士和 Hanna van Waart 博士召集。據召集人稱；

今年會議的重點是潛水中的氧氣和高壓氧醫學。我們將討論氧氣過少（缺氧）、過多（氧中毒）以及適量（潛水期間或用於治療潛水員和疾病）所帶來的益處和風險。

SPUMS 代表 3851
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峇裡島的潛水醫療界也派代表出席了這場會議，當地潛水醫學從業者 Andrea Wiljaya 向與會代表介紹了巴厘島東部的高壓氧治療中心。

會議的主旨發言人是 Bruce Derrick 博士和 Pieter-Jan Ooij 博士。

Derrick 博士目前是杜克大學高壓醫學與環境生理學中心急診醫學助理教授和麻醉學助理教授。他的研究重點是利用營養性酮症來緩解中樞神經系統的氧毒性。

Pieter-Jan van Ooij 是一位經驗豐富的潛水醫學醫師，擁有 30 多年的經驗，主要在荷蘭皇家海軍任職。他目前擔任海軍潛水醫療中心研究、創新和教育部門的負責人。他的研究在潛水員的肺功能、氧中毒和減壓程序等領域具有先進的知識。

SPUMS 召集人 Xavier Vrijdag 博士和 Hanna van Waart 博士 3840
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這不是 SPUMS 首次亮相巴厘島。南太平洋很少有地方擁有足夠大的會議設施來容納如此多的代表，以及一個可容納 80 名潛水員的潛水中心， 每天從一個地點到各種不同的潛水地點進行壯觀的潛水。

峇裡島曾多次被選為會議舉辦地，因為它具備這三種要素，還有令人驚嘆的風景、豐富多彩的迷人文化、美味的食物以及熱情友好的巴厘島人民。對於許多澳洲和國際代表和嘉賓來說，這裡也非常容易到達，而且價格合理。

所有這些因素都導致了今年參會人數眾多，SPUMS 會員數量也普遍增加——該協會目前擁有超過 430 名會員。

這是一項艱鉅的任務，連續五天，每天帶領 80 多人前往巴厘島五個標誌性潛水地點進行潛水；圖蘭奔灣、艾湄灣、甘地達薩、珀尼達島和巴東拜由巴厘島潛水學院管理。

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住宿、會議設施、餐飲和潛水活動均由潛水專業旅行社 Diveplanit Travel 舉辦。

Diveplanit 的 Simon Mallender 表示：“能夠為這麼多有影響力的潛水醫生提供巴厘島潛水體驗，真是太棒了。對於我們這樣的小企業來說，管理如此規模的活動確實充滿挑戰，但我很自豪地說，我們的團隊已經迎接了挑戰，帶來了創新，也提升了我們的日常業務運營。”

Deborah Dickson-Smith 補充道；很高興回到峇裡島，見證這個歷時一年的計畫最終結出碩果。也非常感謝羅摩衍那和峇裡島潛水學院的員工和管理階層，如果沒有他們對細節的關注和持續的支持，我們不可能完成這項任務。我只希望自己也能偷偷溜出去潛水幾次！

代表們獲贈了此次活動的紀念品；以海洋為主題設計的紗籠，由巴厘島 Sea Connection Art 藝術家 Simone Tomazela 製作。 seaconnectionart.com

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關於南太平洋水下醫學協會：

南太平洋水下醫學學會 (SPUMS) 起源於澳洲皇家海軍水下醫學院兩位醫生之間的非正式討論。他們決定成立一個醫學協會，專注於對休閒潛水員重要的議題。他們選擇將其命名為「南太平洋水下醫學學會」。 SPUMS 於 03 年 1971 月 430 日星期一在澳洲新南威爾斯州雪梨的 HMAS Penguin 軍官餐廳成立，擁有 XNUMX 多名成員。

協會的宗旨自成立以來一直沒有改變。這些都是：

  • 促進和促進水下和高壓醫學各個方面的研究。
  • 提供有關水下和高壓醫學的資訊。
  • 促進會員之間的交流並出版期刊。
  • 每年召集會員參加科學會議，並舉行會議和其他活動，以通報情況並發展會員之間的友誼和友誼。

關於 Diveplanit Travel：

潛水計劃旅遊 是專業水肺潛水旅行社和批發商。其創辦人黛博拉·迪克森·史密斯 (Deborah Dickson-Smith) 和西蒙·馬倫德 (Simon Mallender) 都是潛水員和熱情的海洋倡導者，他們一生的主要使命是鼓勵更多人親眼目睹海底世界的神奇，並希望更多地關心保護它。

Diveplanit 旅行團隊專注於客製化潛水假期，他們為每位客戶找到最佳的旅行組合而感到自豪，並負責安排沿途的一切事宜，從機票和住宿到潛水設備和交通。

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