PADI 為 Sylvia Earle 任命新職務

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PADI 擁有超過 120 名 AmbassaDivers，代表 訓練 但其最新任命具有特殊地位——海洋生物學家、海洋學家和探險家 Sylvia Earle 博士剛剛被任命為首位 PADI 名譽大使潛水員。

現年 89 歲的厄爾的職業生涯包括參加過 100 多次海上探險；在水下度過了近 10,000 小時，包括破紀錄的潛水；出版過 200 多部出版物，並在 80 多個國家發表過有關海洋議題的演講。

PADI 全球首席品牌和會員官 Kristin Valette Wirth 表示：“Earle 博士體現了 PADI 所代表的一切，我們讚揚她繼續致力於激勵未來的潛水員和環保主義者。”

2012 年，西爾維亞·厄爾 (Sylvia Earle) 在佛羅裡達州水瓶座棲息地外

「幾十年來，她不斷突破玻璃天花板，向人們展示了在尋求冒險和拯救海洋方面所能實現的可能性。

“我很榮幸能夠弘揚她作為潛水員和海洋倡導者的精神。”

PADI AmbassaDiver 計畫已有 10 年歷史，該計畫挑選的潛水員是全球團隊的一部分，致力於鼓勵他們的社區體驗、探索和保護水下世界，該機構表示

「我期待成為 PADI 的冠軍，並利用這一榮譽激發人們對海洋的尊重、熱愛和關心，同時為那些尋求水下探險的人們提供有效的安全指導，」厄爾說道，他被認為是第一批使用水肺親自記錄海洋生物的科學家之一。

西爾維亞·厄爾早年經歷（艾爾·吉丁斯飾）

她是美國國家海洋暨大氣總署第一位女性首席科學家（NOAA)，後來又領導了美國國家海洋暨大氣總署國家海洋保護區的五年永續海洋探險計畫。

1970 年，厄爾帶領第一支全女性水下航行員團隊參與玻隕石二號項目，創造了最深海底行走的紀錄。 深淵流浪者 她與丈夫格雷厄姆·霍克斯共同設計的潛水器。

Earle 在 DeepWorker 潛水器中

1992 年，「深海女王」成立了深海探索與研究公司，致力於開發潛水器和其他海底技術，

她依然很忙。 2009 年，她創立了 使命藍致力於建立更多的海洋保護區並指定她所謂的「希望點」。她也共同主持 YouTube 系列 與 Liz 和 Sylvia 一起潛入水中，與她的女兒莉茲·泰勒（Liz Taylor）和特別嘉賓一起。

榮譽包括《時代》 雜誌1998 年首屆地球英雄獎、2009 年 TED 獎、2014 年聯合國地球衛士獎以及 2024 年肯‧伯恩斯獎。

水瓶座棲息地的水下簽名售書活動（Kip Evans）

Wirth 表示：“Earle 博士的 PADI 名譽大使潛水員稱號不僅僅是一個頭銜——它將成為一場強大的運動，吸引全球潛水界參與，紀念她的遺產，並激勵其他人團結起來，支持我們探索和保護海洋的共同願景。”

另一個12 PADI 大使潛水員 預計將於二月下旬與厄爾一起入選。

也在 Divernet 上： Sylvia Earle 博士與 Tiburon Subsea 合作, 菲律賓「中心的中心」成為希望點, Sylvia Earle 博士以海洋保護之名與 PADI 聯手