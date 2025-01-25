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吊艙建造者完成了海底 120 天的工作

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魯迪格·科赫在加勒比海下的最後一天（海洋建設者）
魯迪格·科赫在加勒比海下的最後一天（海洋建設者）

美國前飽和潛水員 Joseph Dituri 博士去世 18 個月了 打破了世界紀錄 在水下棲息地生活了 100 天——他的記錄現在不可避免地受到了競爭對手的挑戰，儘管對手不太重視醫學科學，而更多地關注棲息地本身。

昨天（120 月30 日），德國航空航天工程師魯迪格·科赫(Rudiger Koch) 從位於巴拿馬加勒比海沿岸24 平方米的水下太空艙中出來時，用香檳和雪茄慶祝了他完成XNUMX 天的水下生活。一個 “吉尼斯世界紀錄大全” 法官到場，現場驗證了「常壓下人類在水下居住」的新紀錄。 

科赫是共同創辦人 海洋建設者，該公司設計並建造了功能齊全的水下房間，過去四個月他一直在裡面觀察魚類。

該公司總部位於巴拿馬城，建造了名為 SeaPods 的太陽能住宅，該住宅漂浮在海面上方 3 公尺處，還可以在海面下方支撐一個額外的吊艙。

水下吊艙（海洋建造者）
科赫的水下吊艙（海洋建造者）
巴拿馬附近的 SeaPods（海洋建造者）
巴拿馬附近的 SeaPods（海洋建造者）

科赫的居住區懸掛在一根包含螺旋樓梯的管道下方 11m（比迪圖裡深 2m）處，佈置舒適，配有電視、電腦、網路和健身自行車。他說他唯一錯過的設施就是洗澡。

他的家人和醫生可以輕鬆地通過樓梯來到他身邊，並且他受到一組攝影機的持續監控，以證明他在自我停留期間一直處於深度狀態。

可行的環境

科赫曾表示，他的目標是證明水下世界可以為人類生活提供可行的環境，他聲稱很享受在臨時住所中度過的放鬆時光。他透過舷窗拍攝了超過 1,000 小時的海洋生物鏡頭。

他的停留時間甚至超過了最長的水下無支援潛艇巡邏（據我們所知）的船員，即 HM 潛艇的 111 天 厭戰 1982/83 年在南大西洋。

迪圖裡報告說，他的 100 天海底經歷使他的身體略有縮小，但他的睡眠模式、膽固醇水平和其他健康指標有所改善，但尚未發布有關科赫生理機能的此類資訊。 

也在 Divernet 上： 縮小但睡得更好，深海博士重新浮出水面， Proteus：未來的海底棲息地, Lisa Truitt：為 Proteus 注入生命, 秘密揭曉：英國潛水地點現為“DEEP Campus”

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater- model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/ freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為一名粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------------------ ------------------------------------------------- - -------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https: //www.divernet .com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用來廣告我們的品牌------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https: //www.facebook。 www.mikesdivestore.com 合作，您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
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