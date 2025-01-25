吊艙建造者完成了海底 120 天的工作

美國前飽和潛水員 Joseph Dituri 博士去世 18 個月了 打破了世界紀錄 在水下棲息地生活了 100 天——他的記錄現在不可避免地受到了競爭對手的挑戰，儘管對手不太重視醫學科學，而更多地關注棲息地本身。

昨天（120 月30 日），德國航空航天工程師魯迪格·科赫(Rudiger Koch) 從位於巴拿馬加勒比海沿岸24 平方米的水下太空艙中出來時，用香檳和雪茄慶祝了他完成XNUMX 天的水下生活。一個 “吉尼斯世界紀錄大全” 法官到場，現場驗證了「常壓下人類在水下居住」的新紀錄。

科赫是共同創辦人 海洋建設者，該公司設計並建造了功能齊全的水下房間，過去四個月他一直在裡面觀察魚類。

該公司總部位於巴拿馬城，建造了名為 SeaPods 的太陽能住宅，該住宅漂浮在海面上方 3 公尺處，還可以在海面下方支撐一個額外的吊艙。

科赫的水下吊艙（海洋建造者）

巴拿馬附近的 SeaPods（海洋建造者）

科赫的居住區懸掛在一根包含螺旋樓梯的管道下方 11m（比迪圖裡深 2m）處，佈置舒適，配有電視、電腦、網路和健身自行車。他說他唯一錯過的設施就是洗澡。

他的家人和醫生可以輕鬆地通過樓梯來到他身邊，並且他受到一組攝影機的持續監控，以證明他在自我停留期間一直處於深度狀態。

可行的環境

科赫曾表示，他的目標是證明水下世界可以為人類生活提供可行的環境，他聲稱很享受在臨時住所中度過的放鬆時光。他透過舷窗拍攝了超過 1,000 小時的海洋生物鏡頭。

他的停留時間甚至超過了最長的水下無支援潛艇巡邏（據我們所知）的船員，即 HM 潛艇的 111 天 厭戰 1982/83 年在南大西洋。

迪圖裡報告說，他的 100 天海底經歷使他的身體略有縮小，但他的睡眠模式、膽固醇水平和其他健康指標有所改善，但尚未發布有關科赫生理機能的此類資訊。

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