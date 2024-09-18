紅海翻車魚目擊事件成為當地新聞

達米安·格羅夫斯來自 水肺潛水探險 最近踏上了一段難忘的旅程 帝皇精英跟隨紅海的著名五人行程，驚訝地發現了不只一次，而是兩次翻車魚（翻車魚），這是埃及水域的罕見訪客。

這次旅行以令人難以置信的幸運開始了——在第一次和第二次潛水期間，一群頑皮的海豚加入了這個群體，而不是一次，而是兩次。這些親密的互動讓賓客著迷，並為非凡的一週奠定了基礎。

接下來，團隊探索了穆罕默德角生機勃勃的珊瑚礁和傳奇的沉船殘骸。 薊草 詹尼斯·D但真正令人興奮的事情發生在兄弟群島。在南高原第一次潛水時，他們遇到了通常好奇的遠洋白鰭鯊。然而，當他們接近灰礁鯊清潔站時，達米安發現有一個巨大的東西正在靠近。起初，他很難辨認出它的形狀，但很快意識到這不是一條，而是兩條巨大的翻車魚，或者說翻車魚。這些稀有而雄偉的生物離我們很近，為整個團隊提供了令人難以置信的邂逅。

觀看達米安拍攝的兩條翻車魚的視頻

在老大哥島，冒險升級了，當潛水員準備潛入深處時，一隻好奇的白鰭鯊在水面下盤旋。當團隊滑入水中時，鯊魚優雅而威嚴的姿態讓他們感到驚心動魄。向沉船殘骸下降 努米底亞，他們看到了原始的視野，可以詳細探索這艘船令人難以忘懷的美麗遺跡。

就在小組完成潛水時，達米安發現一個熟悉的形狀從深藍色中出現。令他驚訝的是，這兩條翻車魚和之前的一樣，現在在一個清潔站上盤旋。這些海洋巨人有著奇特的圓盤狀身體和長達近三公尺的巨大鰭，毫不費力地在水中滑行。每艘船的重量估計為 500 公斤，它們的大小和距離使它們周圍的一切都相形見絀。大家敬畏地看著清潔魚照顧翻車魚，創造出令人著迷且罕見的水下奇觀，讓每個人都著迷。以前接觸過翻車魚，這種體驗是無與倫比的——他從來沒有見過如此巨大的標本，尤其是在紅海清澈的海水中。

旅程在拉斯托倫比 (Las Toronbi) 達到了令人驚嘆的終點，在那裡，大家經歷了一次罕見而難忘的邂逅——與優雅的儒艮一起安靜地游泳 10 分鐘。儒艮在水晶般清澈的海水中滑行，毫不費力地移動，它巨大而溫柔的體形劃破了平靜的大海。當潛水員在旁邊游泳時，他們驚嘆於它緩慢、從容的動作和它所散發出的寧靜感。柔和的陽光透過水面，照亮了儒艮光滑的肌膚，增添了這一刻近乎超凡脫俗的美麗。這次親密的邂逅是結束紅海非凡潛水一週的完美方式，讓每位潛水員都留下了海浪下神奇的回憶。

翻車魚目擊事件非常罕見，甚至成為了赫爾格達的新聞！