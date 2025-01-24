穿越七大洲的水肺短跑創造世界紀錄

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美國潛水員巴靈頓·斯科特 (Barrington Scott) 創下了穿越七大洲水肺潛水最快時間的金氏世界紀錄。

原本要打破的紀錄是30 天，但斯科特（又名BJ）在不到20 天的時間內成功完成了這一壯舉。 19 天19 小時40 分鐘去年。

史考特在泰國（Barrington Scott / Bj.thetraveller）

「創造這項紀錄不僅僅是個人成就，它證明了我們星球水下世界的韌性、探索和美麗，」史考特說。 “我希望這能激勵其他人——尤其是黑人社區——擁抱水上運動和冒險。”

作為水上運動代表性的倡導者，斯科特表示，他致力於增加水肺潛水行業的多樣性，該行業非裔美國人僅佔勞動力的 5-8%。

治癒與目的

Scott 自 2021 年起成為 PADI 名仕潛水員訓練師，同時也是訓練有素的廚師、自由潛水員、兒童書籍作者和攝影師。他成長於 紐約在搬到亞利桑那州鳳凰城之前，他住在布朗克斯，但現在大部分時間都在泰國度過，他說他選擇泰國作為自己的基地，因為那裡有潛水機會以及文化和美麗。

他說，小時候他對透過國家地理和探索頻道等電視頻道看到的自然世界著迷。

在寄養一段時間並作為美國海軍陸戰隊戰地接線員完成了前往阿富汗的軍事部署後，他描述了通過 2015 年開始的水肺潛水熱愛找到了“治愈和目標”。此後，這項運動把他帶到了超過35 個國家。

新的金氏世界紀錄

他計劃透過贊助和捐款為他的事業籌集 50,000 美元。 “吉尼斯世界紀錄大全” 並表示，他橫跨七大洲的旋風之旅在一系列不同的海洋生態系統中提供了許多「一生一次」的體驗，從南極洲的原始水域到澳洲的珊瑚礁。

他說，每次潛水都凸顯了海洋保護的迫切性。

「我最難忘的潛水仍然是與朋友一起在洪都拉斯，但這次探險教會了我，突破可能的極限可以為其他人打開大門，」斯科特說。

他表示，他計劃繼續激勵單身旅行者，並透過 Instagram 分享旅遊建議 旅行者BJ，同時倡導永續旅遊業和海洋保護。

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