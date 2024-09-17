水肺潛水員最大的線上資源
水肺潛水員最大的線上資源
檢索
關閉此搜索框。

肯特河雕塑——格林納達潛水員抽籤即將進行

在 Google 新聞上關注 Divernet
訂閱我們的每週通訊
阿魯維亞（傑森·德凱爾斯·泰勒 飾）
阿魯維亞（傑森·德凱爾斯·泰勒 飾）

雕塑家、潛水員兼攝影師 Jason deCaires Taylor 在世界各地打造了壯觀的水下裝置，供水肺潛水員和浮潛者欣賞，但他的最新作品 沖積層 已被淹沒在離家較近的肯特郡的非常淺的水中。

該作品由回收玻璃、LED 和船用不銹鋼製成，整合了環境監測感測器，並在夜間從內部發光。 12 月 XNUMX 日，它被安裝在坎特伯雷西門大橋附近的斯陶爾河上。

靈感源自米萊斯著名的拉斐爾前派繪畫 歐菲，莎士比亞戲劇中人物的描述 村莊 本身被認為是受到 16 世紀斯托爾溺水事件的啟發。 

米萊斯的奧菲莉亞
約翰‧米萊的《奧菲莉亞》

該雕塑取代了一些舊的 沖積層 斯圖爾的雕像。泰勒曾同意幫助坎特伯雷紀念協會修復它們，但在發現疏浚工程已將它們破壞得無法修復後，他同意用他自己的更現代的東西取代它們。

Alluvia 雕塑（Jason deCaires Taylor）
Alluvia 雕塑（Jason deCaires Taylor）

沖積層 指斯陶爾河水位波動所留下的沖積沙。 「隨著河流隨著季節的變化而漲落，隨著光線的變化，雕塑也會發生變化，首先是透過陰影和光線的作用，然後逐漸在其上和周圍形成蘆葦和藻類，」泰勒說。 

多年來，泰勒在英國的地表以上和地下創作了其他作品，包括 不斷上升的趨勢, 塑膠化物, 倒立的孤獨切爾西軍營雕塑小徑

漂泊的世界

等待出發：漂流世界（傑森·德凱爾斯·泰勒）
等待沉沒的船隻： 漂泊的世界 （傑森·德凱爾斯·泰勒）

泰勒為潛水員和浮潛者設計的一個更典型的裝置是在卡里亞庫（Carriacou）附近沉沒的，該島是格林納達的一部分。這項工作已經完成，但由於毀滅性的五級颶風「貝裡爾」在加勒比海地區造成了優先級轉移的損害，其水下定位工作於 7 月被推遲。

事情發生時，工作 漂泊的世界 旨在強調這些島嶼對氣候變遷影響的脆弱性。它由 30 艘兩噸重的大型船隊組成 摺紙當地兒童駕駛這些形狀的船，他們是泰勒的模特，他們都因這場災難性的風暴而無家可歸。

目前，安裝工作計劃很快進行，希望能夠 鼓勵訪客，特別是潛水員，返回卡里亞庫，幫助推動其經濟復甦並創建新的海洋生物保護區。

也在 Divernet 上： 喜歡留下痕跡的潛水員, 潛水員雕塑家向水務公司傳達的訊息, 珊瑚嘉年華為格林納達的水下公園增添色彩, 海洋哨兵形成新的英國潛水路線

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@adefrutos63 #askmark 當你的最後一次潛水由於缺乏空氣而壓力很大時，你如何處理後續潛水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 連結 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- - ------------------------------------------------- - ---------------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https: // www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告----------------------------------- ------- ------------------------------------------- ------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https:// www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與https://www.scuba.com 和https://www.scubadivermagazine 合作://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

@adefrutos63
#askmark 當您的上一次潛水因缺氣而感到壓力很大時，您如何處理後續潛水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
鏈接

成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潛水失敗後回到水中？ #AskMark #scuba

Scuba.com 網站連結：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive -齒輪- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------- ---------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https://www. divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告網址：https://www.godivingshow.com ➡️ The Only英國潛水展網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告 -------------------------------------- -------- ------------------------------------------ ------ 在社交媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們的合作夥伴https:/ /www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。 00:00 介紹 01:19 Scuba.com 02:13 拆箱 03:51 規格 09:40 評論

Scuba.com 網站連結：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。
00：00簡介
01:19 潛水網
02:13 拆箱
03:51 規格
09:40 回顧

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 臍帶火炬評論 #Unboxing #Review

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to- Swim-channel-backwards/ https://www.scubdivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica- shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買： https ://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------- - ----------------------------------------------- 我們的網站網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺潛水新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️英國唯一的潛水展網站：https://www.rorkmedia.com ➡️用於我們品牌內的廣告--------- ----- --------------------------------------------- ----- ------------------- 在社群媒體上關注我們臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag 推特：https:/ /twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

在本週的播客節目中，菲律賓的專業潛水導遊因有舉報稱有人接受在珊瑚上雕刻名字的報酬而陷入困境，導致當局對任何有關肇事者的信息將獎勵金增加四倍。 LL Cool J 最近告訴《衛報》，深藍海的電子鯊魚差點淹死他。一名前海軍潛水員決定成為第一個仰泳橫渡英吉利海峽的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成為粉絲：https://www.scubadivermag.com/join
裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我們的網站

網址：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論
網址：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示與建議、旅遊報告
網址：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀
網址：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用於我們品牌內的廣告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒體上關注我們

臉書：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我們與 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，為您提供所有裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。

本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺訓練。本影片中包含的所有內容（包括文字、圖形、圖像和資訊）僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的訓練。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

塗鴉珊瑚的導遊獲得報酬#scuba #news #podcast

載入更多... 訂閱

讓我們保持聯繫！

獲取所有 Divernet 新聞和文章的每週綜述 潛水面罩
我們不是垃圾郵件！ 閱讀我們的 隱私政策 獲取更多信息。

訂閱
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
內聯反饋
查看所有評論
最新評論
麥可諾梅里尼: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
馬克·埃文斯: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
亨特·K.: SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
最近的消息
惡劣的條件創造了自由潛水世界紀錄 惡劣的條件創造了自由潛水世界紀錄
鯊魚退出炎熱的珊瑚礁－鳥糞只有好處 鯊魚退出炎熱的珊瑚礁－鳥糞只有好處
SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁 SS美國郵輪將成為世界上最大的人工魚礁
BSAC 與其他水上運動管理機構聯手，爭取更好地保護英國水域 BSAC 與其他水上運動管理機構聯手，爭取更好地保護英國水域
救線以潛水員死亡+沉船告終 救線以潛水員死亡+沉船告終
潛水員如何支援世界蝠鱝日 潛水員如何支援世界蝠鱝日

聯絡我們

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本網站未註明出處的圖片版權歸攝影師所有。
聯絡潛水員雜誌 有關詳細信息。

版權所有2024 洛克傳媒有限公司。 版權所有。

0
希望您的想法，請發表評論。x