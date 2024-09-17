肯特河雕塑——格林納達潛水員抽籤即將進行

雕塑家、潛水員兼攝影師 Jason deCaires Taylor 在世界各地打造了壯觀的水下裝置，供水肺潛水員和浮潛者欣賞，但他的最新作品 沖積層 已被淹沒在離家較近的肯特郡的非常淺的水中。

該作品由回收玻璃、LED 和船用不銹鋼製成，整合了環境監測感測器，並在夜間從內部發光。 12 月 XNUMX 日，它被安裝在坎特伯雷西門大橋附近的斯陶爾河上。

靈感源自米萊斯著名的拉斐爾前派繪畫 歐菲，莎士比亞戲劇中人物的描述 村莊 本身被認為是受到 16 世紀斯托爾溺水事件的啟發。

約翰‧米萊的《奧菲莉亞》

該雕塑取代了一些舊的 沖積層 斯圖爾的雕像。泰勒曾同意幫助坎特伯雷紀念協會修復它們，但在發現疏浚工程已將它們破壞得無法修復後，他同意用他自己的更現代的東西取代它們。

Alluvia 雕塑（Jason deCaires Taylor）

沖積層 指斯陶爾河水位波動所留下的沖積沙。 「隨著河流隨著季節的變化而漲落，隨著光線的變化，雕塑也會發生變化，首先是透過陰影和光線的作用，然後逐漸在其上和周圍形成蘆葦和藻類，」泰勒說。

多年來，泰勒在英國的地表以上和地下創作了其他作品，包括 不斷上升的趨勢, 塑膠化物, 倒立的孤獨 和 切爾西軍營雕塑小徑

漂泊的世界

等待沉沒的船隻： 漂泊的世界 （傑森·德凱爾斯·泰勒）

泰勒為潛水員和浮潛者設計的一個更典型的裝置是在卡里亞庫（Carriacou）附近沉沒的，該島是格林納達的一部分。這項工作已經完成，但由於毀滅性的五級颶風「貝裡爾」在加勒比海地區造成了優先級轉移的損害，其水下定位工作於 7 月被推遲。

事情發生時，工作 漂泊的世界 旨在強調這些島嶼對氣候變遷影響的脆弱性。它由 30 艘兩噸重的大型船隊組成 摺紙當地兒童駕駛這些形狀的船，他們是泰勒的模特，他們都因這場災難性的風暴而無家可歸。

目前，安裝工作計劃很快進行，希望能夠 鼓勵訪客，特別是潛水員，返回卡里亞庫，幫助推動其經濟復甦並創建新的海洋生物保護區。

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