Seafari Diving 推出巴哈馬豪華船宿遊輪 Blue Marlin

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Seafari Diving 在埃及和馬爾地夫經營高端潛水船，該公司宣布將於明年推出最先進的豪華船宿遊輪 Blue Marlin，這將重新定義巴哈馬群島的潛水體驗。

這艘宏偉的鋼殼船由潛水員專門為潛水員從龍骨開始建造，將提供舒適性、安全性和世界級潛水探險的終極融合。

Blue Marlin 號長 42 米，寬 14 米，經過精心設計，旨在提供無與倫比的潛水體驗。該船擁有四層寬敞的甲板和 26 間裝潢雅緻的客艙，最多可容納 XNUMX 位賓客，提供極致舒適的住宿體驗。住宿選擇包括兩間單人艙、兩間特大號客艙和十間雙床艙，所有客艙均配備獨立衛浴、海景以及獨立控制的空調。

藍馬林號上佈置豪華的雙人艙

整艘船將配備高速網路連線的 WiFi，以及船上內部網路和娛樂系統。

藍馬林將推出五晚、七晚、十晚和十四晚的行程，帶您遊覽巴哈馬群島最壯觀的潛水勝地，特別注重世界級的鯊魚潛水體驗。賓客將有機會與雙髻鯊、虎鯊和遠洋白鰭鯊一起潛水，探索充滿活力的珊瑚礁、險峻的懸崖峭壁、神秘的藍洞、歷史悠久的沉船等等，感受巴哈馬群島蓬勃發展的海洋生態系統。

藍馬林魚將擁有寬敞的潛水甲板

Blue Marlin 的設計充分考慮了潛水員的安全和便利，並擁有寬敞的潛水甲板，提供充足的裝備存放和準備空間。船上設施包括一間可欣賞全景海景的專用餐廳，以及一間可飽覽壯麗海景的休息室，是潛水間隙放鬆身心的理想場所。

此外，船上還設有帶躺椅的陽光甲板和帶舒適座椅的露天酒吧區，為客人在一天潛水後放鬆身心創造了溫馨的氛圍。

藍色馬林魚號的陽光甲板

該船配備了最先進的安全和導航系統，並被歸類為客運遊艇，確保符合最高的國際安全標準。

深入探索非凡

為了提升潛水體驗，Blue Marlin 將配備兩艘充氣艇 (RIB)，提供高氧潛水和潛水課程。該船支援循環呼吸器和技術潛水，並透過與 KISS Rebreathers US 和 Dive Talk 合作，提供全新 DiveTalk GO! 循環呼吸器系統的指導和租賃服務。此外，賓客還可以從 Bare Sports 和 Atomic Aquatics 租賃高品質設備。

Blue Marlin 的建造也充分考慮了永續性。該船將配備污水處理裝置和減排設備，以確保對環境的影響最小化，這與 Seafari Diving 的環保營運理念相契合。

藍馬林船上溫馨的休息室

Seafari 創辦人 Jean Henon 表示：「我們打造 Blue Marlin 的初衷是為追求舒適、冒險和世界級潛水體驗的潛水愛好者提供極致的船宿體驗。憑藉其豪華的設施、專業的船員和精心策劃的行程，我們期待著賓客們登上 Blue Marlin，開啟一段在巴哈馬群島的難忘冒險之旅。」

藍槍魚號現已開放預訂，將於2026年2,350月啟航。郵輪價格XNUMX美元起。欲了解更多資訊並預訂您的潛水探險之旅，請點擊 點擊這裡.