沙夫準備從北向南潛水馬爾地夫

跳水 講師 Shafraz 'Shaff' Naeem 過去曾為自己設定創紀錄的挑戰，今年二月，他計劃開始一項雄心勃勃但又令人愉快的水下事業——潛入馬爾地夫群島。

2025 年穿越馬爾地夫潛水活動由納伊姆 (Naeem) 共同創立的慈善機構 Ocean 6/50 舉辦。船宿探險隊將從最北端的Haa Alif Thuraakunu出發，向南航行，計劃在26天內到達阿杜環礁。

從 Haa Alif Thuraakunu 向南到阿杜環礁的路線

沿途每個環礁的關鍵地點每天至少要進行幾次 1-2 小時的潛水，並使用 DPV 進行快速推進，Naeem 預計他的 50 多次潛水每次通常涉及 8-10 公里的距離，因此覆蓋總共有相當多的土地。

他說，目的是收集有關潛水的可用科學海洋數據，以便與國際和當地合作夥伴合作進行分析和傳播。

海洋 6/50 是一個為馬爾地夫休閒和專業潛水員提供資源和支持而設立的基金會，包括 訓練 計劃和研討會。它還旨在保護馬爾地夫的水下生態系統。

團隊將沿途在島嶼停留，參加資訊發布會，目的是「激勵馬爾地夫人，促進與我們的自然生態系統更深入的聯繫，激勵年輕人為子孫後代保護和保存它」。

沙夫·納伊姆

納伊姆（Naeem），前軍事潛水員 講師 擁有 TDI/SDI、PADI 和 SSI 認證，在潛水行業工作了 27 年，最近專注於 水下攝影.

他創造了亞洲最長水肺潛水紀錄 50小時沉浸式直播 2022 年，馬爾地夫將迎來潛水業半個世紀。

為了這次新的探險，他組建了一支由 26 名技術支援潛水員組成的團隊，承擔從醫療支援到攝影等一系列額外職責，其中包括 Ben Reymenants、Michael Menduno 和 Saeed Rashid 等知名人士。

潛水隊將探索馬爾地夫環礁的最佳地點

這次旅行將在 處女座皇帝 船宿，配有潛水設備，包括 Divesoft CCR Liberty 側掛式循環呼吸器、Seacraft Ghost 2000 DPV 和 XDeep Stealth 2.0 Tech BC。尋找更多有關 2025 年穿越馬爾地夫 在探險現場。

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