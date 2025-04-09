Soft Magic Descending 獲得潛水員評審一致好評

英國潛水教練兼專業藝術家 Laura Parker 直到偶然在雜誌上讀到關於亞洲潛水博覽會 (ADEX) 海洋之聲比賽的消息後才知道這個比賽。 迪韋爾內特 國際潛水展覽會指南 今年早些時候。

不過，她很高興自己能繼續追尋這條線索，因為她的畫 軟魔法降臨 剛剛贏得了這一著名比賽的藝術品類別的冠軍。帕克說：“我當時只是一時興起，希望能入圍決賽，但當我得知我的兩個參賽作品中有一個是真正的獲勝者時，我感到非常驚訝和興奮。” 迪韋爾內特.

這幅畫是她最近創作的「水中倒影」系列作品之一，6 月 XNUMX 日，新加坡跳水比賽的評審團在展覽主舞台上現場評選出獲獎者，這幅畫給評審團留下了深刻的印象。

ADEX 是亞洲規模最大、持續時間最長的潛水展，海洋之聲比賽則以攝影、攝影和藝術的形式展現大自然。

由水下攝影家組成的 10 人評審團星光熠熠，包括 David Doubilet、Jennifer Hayes、Berkley White、Erin Quigley、Franco Banfi、Kate Jonker、Kay Burn Lim、Nicolas Remy、Tobias Friedrich 和 William Tan。

ADEX 2025 得獎作品：Soft Magic Descending

勞拉·帕克 (Laura Parker) 是一位來自薩裡郡里士滿的自學成才的畫家，她提交了兩幅畫作，並都進入了最終候選名單，但 軟魔法降臨 評審們將其描述為“一件真正令人驚嘆的作品”，幾位評審表示希望將其掛在家裡的牆上。

溫暖的光線

這幅 46 x 46 公分的畫是用壓克力和鉛筆在木板上繪製的。帕克之前的許多作品都直接基於她的水下經歷，圖像通常反映海洋生物和生鏽的沉船，但 軟魔法降臨 是從頂部看到的景色，靈感來自於沿著蜿蜒的小溪散步。

“軟魔法降臨 「是對色彩和圖案的探索，如同溫暖的光線在漆黑的水面上飛舞，追逐交織，」帕克在參賽作品描述中寫道。 “我喜歡這些漣漪運動所創造的無限形狀和形式的變化可能性，並本能地通過大膽而富有表現力的手勢來移動顏料。”

「用泥水匠的泥刀而不是刷子，我無法完全控制顏料的流動和融合。實驗和冒險讓我感到興奮，當我在顏料上疊加多層，創造出意想不到的意象，彷彿光在水面上舞動，投射出陰影，創造出形狀和氛圍時，我就能發現意想不到的驚喜。」

Laura Parker 的另一部作品《Wrecked》根據她的潛水經歷改編，也進入了決賽

「對我來說，創作藝術是令人興奮、害怕、沮喪、上癮、有益的，也是我生活中不可或缺的一部分，」帕克補充道。她 作品首次出現 on 迪韋爾內特 2021 年，加勒比海風格的藝術作品 深入 被選中在倫敦牛津街一家服裝店的三層樓進行投影。

她把這幅畫「當作封鎖期間淒涼心情的解藥，因為我回憶起在海浪下經歷的寧靜時刻」。

2006年，54歲的帕克在英屬維京群島獲得了潛水資格，並於隔年回到英國成為教練。她的許多水下繪畫都基於她在格林納達定期潛水和攝影的經驗。

瞭解更多 在她的網站上了解這位藝術家， 更多關於 ADEX 海洋之聲 並點選這裡。

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