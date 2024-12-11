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史蒂夫·巴克歇爾 (Steve Backshall) 帶領澳洲海洋

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史蒂夫·巴歇爾

電視節目主持人、作家、冒險家和全能頂尖人物 Steve Backshall 將於 2025 年將他的海洋現場舞台表演帶到澳洲。

繼9 月在悉尼GO Diving Show ANZ 的主舞台上登上頭條新聞後，Steve 將返回澳大利亞，帶著他備受讚譽的鼓舞人心的節目《Ocean》在七個不同的地點進行巡演，該節目的副標題準確地說是「帶來海洋夢想成真」。

史蒂夫·巴克肖爾的海洋 這是一封寫給地球上最令人興奮的環境的情書，也是了解我們需要採取哪些措施來拯救海洋的好方法。

作為熱門電視節目《Deadly 60》的明星，史蒂夫透過特技、實驗、道具、尖端科學和二十年電視生涯的大螢幕鏡頭，將他標誌性的能量帶入生活。 從大白鯊到大鯨魚，從海豹到沙丁魚淺灘，從逆戟鯨到深海中的奇異生物，他以令人驚嘆的細節捕捉了藍色巨人的標誌。

對於所有年齡層的粉絲來說，這都是一個絕佳的機會，可以深入了解海浪下的奇妙世界。全家必看！

他的澳洲之旅包括：

9 月 XNUMX 日 – 珀斯，河濱劇院

11 月 XNUMX 日 – 阿德萊德，AEC 劇院

13 月 XNUMX 日 – 布里斯班，QPAC

15 月 XNUMX 日 – 紐卡斯爾，市政劇院

16 月 XNUMX 日 – 悉尼，恩莫爾劇院

17 月 XNUMX 日 – 坎培拉劇院

18 月 XNUMX 日 – 墨爾本，Hamer Hall

門票現已發售 這裡.

回到布萊蒂

如果你錯過了 Steve 在 10 月和 11 月舉行的英國 Ocean 巡演，請不要擔心，他將重返海洋的主舞台。 GO潛水錶演 1 月 2 日至 XNUMX 日，在 NAEC Stoneleigh 大會上擔任主講嘉賓。

門票買二送一 現已針對英國跳水日曆上的這項重要活動進行銷售。

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01:20 潛水網
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