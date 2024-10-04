BSAC推出探險潛水員課程

英國 Sub-Aqua 俱樂部 (BSAC) 透過在潛水本身中添加兩個電子學習模組，為潛在新會員推出了增強的嘗試潛水體驗。

作為一個“更全面的水肺體驗者”，該公司表示，冒險潛水員是其分支機構和潛水中心快速跟踪熱衷潛水員進入其探索潛水員或海洋潛水員計劃的一種方式。

完成兩個理論模組：探索簡介、海洋潛水員和適應水下世界，意味著這些模組將計入學員的正式 BSAC 訓練 他們是否決定在 12 個月內取得進展。

他們還獲得一年的 BSAC 會員資格和 數字 訂閱 給會員們的 雜誌 作為探險潛水員套餐的一部分。

（謝莫斯·柯比 / BSAC）

冒險潛水員可以選擇繼續他們的 訓練 配有 Discovery Diver 或 Ocean Diver 充值包，完成後即可取得潛水資格。

「這是一個多功能的品嚐課程，BSAC 俱樂部和中心都可以使用它來幫助提高嘗試潛水員到學員的轉換率，」潛水和潛水主管說 訓練 蘇菲·赫普斯頓斯托爾。

「由於其模組化格式，Adventure Diver 也是吸引青年團體（例如 BSAC 潛水員中的童子軍或學員部隊）參與的好方法 訓練 並將下一代跳水運動員帶入俱樂部。

冒險潛水員 向 10 歲以上的所有人開放，費用為 60 英鎊。

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