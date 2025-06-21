PADI 大師挑戰賽：斐濟潛水之旅面臨挑戰

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PADI 已啟動 2025 年名仕潛水員挑戰賽，旨在激勵世界各地的潛水員透過獲得自己的 MSD 等級來「攀登休閒水肺潛水的巔峰」。據該訓練機構稱，這意味著加入一個只有不到 2% 的潛水員能夠進入的精英圈。

PADI 全球首席品牌及會員官 Kristin Valette Wirth 表示：“PADI 名仕潛水員 (Master Scuba Diver) 等級被認為是休閒潛水的‘黑帶’。我們鼓勵潛水員繼續深造，成為自信且準備充分的潛水員。” 潛水員準備好 到世界各地尋求冒險並拯救海洋。 」

挑戰賽將持續到 10 月底，參賽者將有機會參加抽獎，贏取由斐濟旅遊局贊助的斐濟潛水之旅。

斐濟之旅即將開啟（PADI）

獎品包括兩晚來回機票、六晚住宿以及在PADI潛水度假村Paradise Taveuni的四天潛水體驗。兩位亞軍將分別獲得自選的PADI休閒電子學習課程。

作為PADI推薦計劃的延續，本次抽獎面向所有在比賽期間努力獲得MSD等級的學員開放。 MSD等級的參賽者必須完成開放水域、進階開放水域和救援潛水員課程以及五項專長課程，並擁有50次潛水記錄。

正在接受訓練 (PADI)

来临嘉宾 誰在這裡註冊 並回答「你為什麼想成為 PADI 名仕潛水員？」的問題，並根據他們一路走來的成就獲得抽獎資格。

MSD 本身可獲得 10 次參賽機會；救援潛水員和俱樂部會員各可獲得 XNUMX 次參賽機會；AOWD 可獲得 XNUMX 次參賽機會；專業潛水員和購買認證卡各可獲得 XNUMX 次參賽機會；OWD 和參加拯救海洋承諾活動各可獲得 XNUMX 次參賽機會。

PADI 專業會員受邀參加他們自己版本的比賽，那些在其所在地區與其學生一起逐年展示出最多 MSD 評級增長的會員將獲得免費的 2026 年 PADI 會員資格。

挑戰詳情 可以在 PADI Worldwide 網站上找到。

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