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格蘭特擴大了馬恩島潛水俱樂部的訓練範圍

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IoMSAC 俱樂部潛水員，利莫里斯 (Leigh Morris) 戴著藍色帽子。成員 Lara Howe 是 IoM Seasearch 協調員
IoMSAC 俱樂部潛水員，利莫里斯 (Leigh Morris) 戴著藍色帽子。成員 Lara Howe 是 IoM Seasearch 協調員

馬恩島最古老的水肺潛水俱樂部獲得了一筆彩票資助，使其能夠培訓更多的新潛水員，並希望降低其招募的年齡範圍。

「很高興看到更多的年輕人想要學習潛水，」俱樂部主席 Leigh Morris 說道，他撰寫了剛剛獲得馬恩島彩票信託基金批准的資助申請。

馬恩島 Sub-Aqua 俱樂部 (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool 訓練 to eight young people over the next two winters.

「我們的目標是培訓年輕人獲得海洋潛水員資格，我們有兩名剛開始的學員，」莫里斯告訴 迪韋爾內特。額外的現金將用於支付提供合適尺寸的潛水裝備以及為額外課程租用泳池設施的費用。

IOMSAC標誌

IOMSAC 也是英國最古老的水下俱樂部分支機構 (BSAC 76) 之一，由現已關閉的伊林港海洋實地研究站的工作人員於 1959 年創立。莫里斯說，馬恩島是英國皇家屬地，也是「世界上唯一被聯合國教科文組織列為生物圈的國家」。

俱樂部現有會員約50名，其中學員約XNUMX名。它每週都會潛水，具體取決於天氣狀況，並有兩個 RIB，位於島的不同側面，以保持靈活性，不過會員也可以使用馬恩島唯一的潛水店 Discover Diving 經營的硬船。

水池 訓練 is carried out at King William’s College and open-water 訓練 mainly from Port Erin jetty, 

Leigh Morris 於 7 月榮獲 Splash In Biosphere 生物多樣性獎，展示了馬恩島的海洋生物攝影機會
Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life 攝影 opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

莫里斯為馬恩島野生動物信託基金工作，俱樂部秘書拉拉·豪博士、該信託基金的海事官員和 IoM 也是如此。 海洋搜尋 co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National 講師.

除了島上的海洋生物景點之外 聯合國教科文組織生物圈 俱樂部擁有不同深度的沉船殘骸，並擁有其所謂的「不列顛群島最具歷史意義的沉船之一」——HM 單桅帆船賽馬，它於 1822 年沈沒，並在整整 200 年後被俱樂部重新發現。 

去年在沉船中發現了三門大砲。 「我們定期潛水該地點，每次潛水都會發現新的文物，」莫里斯說。為了回應外部請求，這個積極主動的俱樂部的下一個項目是集中在道格拉斯燈塔周圍潛水，尋找其丟失的歷史燈具。

也在 Divernet 上： 沉船之旅 78： 利物浦, 沉船之旅 84： 環沃爾, 沉船之旅 107： 色雷斯人, 沉船之旅 59： 費內拉·安

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
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@allanwilliams6259
#askmark
嘿，我最近在 Netflix 上觀看一部關於
潛水和被困潛水員（潛水）我的問題是你可以嗎
實際上將調節器移到水下以放置
它到一個新的氣缸上嗎？
#水肺 #scubadiving #scubadiver
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您可以在水下拆卸和更換調節器嗎？ #水肺#askmark

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