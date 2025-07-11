潛水產業研究結束後，PADI 給予高度評價

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PADI 的全球會員在收入、生產力和品牌忠誠度方面超越競爭對手——這是獨立研究機構波士頓顧問集團 (BCG) 進行的 2025 年潛水產業研究的結論。

該協會擁有128,000萬名潛水專業人士和6,600家潛水中心。 BCG表示，其研究表明，與PADI的合作能夠帶來真正的業務成長。 PADI在消費者信任度方面位居行業領先地位，其淨推薦值（NPS）在所有潛水培訓機構中最高。

NPS 衡量的是客戶向親朋好友推薦公司產品或服務的意願。 BCG 的調查結果與 PADI 本身的研究結果一致，該研究顯示，91% 的 PADI 開放水域潛水員新手會推薦該品牌。

報告顯示，186,000 年 PADI 專屬潛水商店的收入比非 PADI 潛水中心多 137,000 美元（2024 英鎊），生產力也高出 15-20%。

PADI 全球首席品牌及會員長 Kristin Valette Wirth 表示：“這些發現證實了 PADI 品牌及其培訓和行銷計劃有助於潛水中心蓬勃發展。成為 PADI 會員是一項有利可圖的商業策略。”

「透過全球意識、一流的培訓和無與倫比的商業和行銷工具，PADI 組織不僅幫助會員取得成功，還幫助他們在市場中佔據領先地位。”

PADI 已頒發超過 30 萬張認證證書

該培訓機構目前提供 94 種語言的 27 門課程，並表示已頒發了超過 60 萬份證書，2026 年將迎來其成立 30 週年。

研究發現，PADI 的媒體曝光度是其他潛水訓練機構的 21 倍，全球影響力高達 90%，社群媒體粉絲量是其最接近競爭對手的 3.6 倍，網站流量更是其最接近競爭對手的 75 倍。 Wirth 表示，正因如此，XNUMX% 的新潛水員在開始訓練前就認識 PADI。

BCG 研究發現，PADI 會員透過 PADI Adventures、PADI Club、推薦朋友挑戰等工具和促銷活動獲得了更高的收入，工作效率更高，並且受益於客戶參與度的提升， 水肺潛水大師挑戰賽.

PADI 還聲稱已幫助動員了 70 多萬名海洋火炬手，提供了 6 多萬美元的保護補助金，推動了 350,000 多項地方倡議，並倡導 2,700 多個潛水地點獲得海洋保護區地位。

聯合國教科文組織支持DAN/PADI項目

PADI 潛水員正在進行珊瑚礁調查

PADI 的其他新聞包括，該機構的海洋素養計畫與潛水員警報網絡 (DAN) 已正式認定為“海洋十年行動” 聯合國教科文組織政府間海洋學委員會。

該計畫與另一項「全民海洋素養」計畫一起，成為聯合國永續發展海洋科學十年（2021-2030 年）的一部分。

DAN.PADI 海洋素養計畫是一項國際教育倡議，旨在提高年輕一代的海洋意識，並幫助他們成為海洋守護者。該計畫旨在透過電子學習、科學研究和故事講述等形式，讓海洋知識更容易理解、更引人入勝。

該計畫以DAN歐洲與大學教授和海洋科學研究人員合作開發的內容為特色。該計畫以義大利PADI協會發起的「海洋學校」（Scuola D'Amare）計畫為基礎，並已為學校、潛水中心和青年計畫提供英語和義大利語版本的DAN和PADI教練使用。

該計畫旨在鼓勵年輕一代成為海洋的守護者

據稱，自2019年以來，該計畫已向80,000萬多名學生介紹了地中海的各個面向。四個核心學習模組涵蓋公民科學、塑膠污染、氣候變遷和水下考古。

PADI 表示，聯合國教科文組織的認可將使海洋素養計畫能夠擴大並涵蓋所有年齡、背景和民族的人們的海洋教育。 點擊此處造訪該程式。

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