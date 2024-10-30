「One Dive Family」在 SDI 旗幟下排隊

總部位於佛羅裡達州的國際培訓 (IT) 決定整理其潛水員培訓品牌，將其各個機構納入一個統一的保護傘下，即 SDI（即水肺潛水國際組織）。

它所稱的「One Dive Family」將高級服務TDI（國際技術潛水）與ERDI（國際緊急響應潛水）和PFI（國際表演自由潛水）結合在一起，包括技術和救援潛水以及自由潛水以及SDI本身的休閒潛水服務。

「自 1994 年以來，TDI 就為技術潛水的安全和創新制定了標準，」IT 執行長 Brian Carney 說。 “TDI 的傳統是 SDI 和我們的 One Dive Family 賴以建立的基礎，確保所有潛水員都能獲得數十年來我們所認同的相同高質量培訓和支持。”

IT 表示，統一 SDI 旗下的品牌「使我們能夠更好地傳達我們的共同價值觀，並為全球潛水員提供精簡、有凝聚力的體驗」。

SDI 是 成立於1998年 從入門級開始接受休閒潛水員訓練。 TDI、ERDI 和 PFI 繼續作為子品牌，保持其專業。

「One Dive Family 活動旨在慶祝我們自 1994 年以來所堅持的一切，」IT 首席營運長 Stephanie Miele 說。 「作為一家擁有全球專業人士和潛水員網絡的家族企業，這種統一使我們能夠清楚地表達我們的目標和價值觀。

“下 SDI，我們將繼續作為一個全球性、多元化的潛水員大家庭發揮領導作用，培養包容性，幫助更多的人滿懷信心和持久敬畏地安全探索海底世界。