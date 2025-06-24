PADI 與新型潛水拖網漁具製造商合作

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為了促進新潛水員的招募，訓練機構 PADI 已與潛水裝備製造商 Fourth Element 聯手， Garmin、Shearwater、Suunto 和 TUSA 發起潛水員推薦活動。

他們的「推薦朋友」計畫鼓勵現有的潛水員招募朋友和家人作為他們的新潛水夥伴，並透過潛水裝備和加勒比海潛水之旅作為獎勵。

根據 PADI Worldwide 對新認證潛水員的調查，口碑仍然是他們最大的動力，52% 的人表示朋友或家人是他們決定接受培訓的關鍵影響因素。

（托比亞斯·弗里德里希 / PADI）

“當我們發現自己對潛水和海洋的熱愛時，大多數人都想與他人分享——我想我們就是這樣的，” 第四元素“這對 Fourth Element 來說是一個很好的方式，可以參與發展一個志同道合的海洋探險者社區，並保護我們未來的遊樂場。”

怎麼運作的

PADI 表示，推薦人和被推薦人每月都有機會贏得一系列品牌潛水裝備。 PADI 潛水員只需登入帳戶，向親朋好友發送推薦鏈接，即可在推薦人報名參加開放水域潛水員線上學習課程時，享受 PADI 繼續教育線上學習課程 20% 的折扣。

每推薦一個人，他們還可以獲得一次參加每月潛水裝備抽獎的機會。

被推薦的人在啟動連結時可享有 PADI OWD 電子學習 20% 的折扣，並獲得一次參加每月抽獎的機會，並有資格推薦其他人以獲得更多參賽機會。

(PADI)

所有推薦朋友的潛水員都將自動進入大獎賽，2025 年推薦最多新 PADI 潛水員的人將贏得任何 聖露西亞涼鞋 他們選擇的財產。

鼓勵 PADI 會員訪問 PADI Pros 博客，了解如何將新的推薦計劃納入他們的業務中。 瞭解更多 關於 PADI 的推薦朋友活動。

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