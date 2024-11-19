RAID 填補了高氧和德科缺失的環節

Dive RAID International 推出了兩門新課程，旨在彌合其技術和娛樂項目之間的差距——高氧+和減壓潛水員。

RAID 高氧加 RAID 表示，該課程專為希望延長水下時間並深入了解技術潛水的休閒潛水員而設計，但無需在新裝備上進行大量投資。它涉及使用兩個氣瓶（單級）為 40m 娛樂限制提供額外氣體的安全性，並學習最有效的設置和使用方法。

本課程重點介紹使用高氧進行潛水，最大安全停留時間為 10 分鐘，並採用保守的梯度係數。

減壓潛水員 被設計為分階段減壓潛水的“軟入門”，使用側掛式或雙裝置，並允許使用三個氣瓶潛水至40m，其中兩個氣瓶攜帶底部氣體，一個攜帶50% 至100% 氧氣的減壓氣體。該課程可以與 RAID sidemount 或 twinset 培訓相結合。

學生必須是年滿 18 歲或以上、在水下潛水時間達到或超過 30/25 小時、具有 Deep、Nitrox（或 Nitrox Plus）和 Explorer 30 或 Advanced 35 專長的經驗豐富的開放水域潛水員。 RAID Deco 40 或更高級別的講師可以主持該課程。

學生預計將在至少三個小時內完成至少一次平靜水域潛水和至少四次開放水域訓練潛水。其中一項或多項必須是裝飾潛水。

免費緊急應變證書

同時，對其培訓師來說， 的RAID 如果在 2025 年 XNUMX 月底之前申請，將免費提供急救教練和氧氣提供者教練認證。

該機構表示，目標是“在世界各地的每一次潛水、每個地點都有訓練有素的急救和氧氣提供者”，從而使潛水“更安全”。

到 2025 年底，我們的目標是讓所有 RAID 領導專業人員都持有這兩項認證。對於尚未獲得這些學分的現有 RAID 教練，我們將在 50 月底之前免費提供這些學分，之後候選人將需要為他們支付相當於 XNUMX 美元的費用。

也在 Divernet 上： “成為最好的朋友！”說突襲, RAID 水肺教練受邀擁抱自由潛水, RAID 課程指導 OC 潛水員深度可達 100M