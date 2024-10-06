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SSI 任命 9 名潛水員來傳播訊息

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來自墨西哥的 SSI 全球大使 Miranda Bowman
來自墨西哥的 SSI 全球大使 Miranda Bowman

技術培訓 SSI（國際水肺學校）機構推出了自己的「全球大使」計劃，其中包括九名潛水員，據稱他們代表了水肺潛水、自由潛水、擴展潛水和其他專業領域的「專業知識的頂峰」。

SSI 表示，該計劃在試點年取得了成功，首批大使、漫遊潛水專業人士都參與其中 安迪克羅斯， 丈夫 亞當摩爾 瑪拉·托莫魯格，他們正在進行一個他們稱之為 地球邊緣探險.

該團體最初只有六人，據說一年來已前往約 30 個國家，分享「致力於保護脆弱的水下生態系統」的個人和社區的故事，並與其他潛在大使進行接觸。

地球的邊緣
亞當摩爾、安迪克羅斯和瑪拉托馬魯格

「我們很榮幸在過去的一年裡代表 SSI 並結識了世界各地的傑出潛水員，」探險隊領隊安迪·克羅斯 (Andi Cross) 說道。 “現在是時候引入更多致力於這項事業的傑出人士了。” 

在2023 SSI 命名為 Cross 就在她獲得 SSI 資格四個月後，首次獲得「大使合作夥伴」獎 潛水長。 「我們非常享受與這些專業人士的合作，SSI 致力於幫助培養世界上最優秀的專業人士，將他們聚集在一起，」她在談到新成員時說道。

Naw Rutha（來自印度）
諾·露絲（來自印度）

該計劃的目的是透過強調 SSI 提供的水下活動範圍來鼓勵潛在的潛水員接受 SSI 培訓。 潛水中心，並激勵現有的潛水員不斷擴展他們的知識並提升到專業水平。它還旨在放大 SSI 藍海 保護倡議。 

訓練 該機構將其九名大使描述為新興影響者、專業級潛水員和故事講述者，他們的選擇是基於對潛水、海洋保護和社區建設最佳實踐的奉獻。 

Adam Janikowski 來自香港
Adam Janikowski 來自香港
來自加拿大的阿曼達·霍恩
來自加拿大的阿曼達·霍恩

加入克羅斯、摩爾和托莫魯格的行列是 阿曼達·霍恩 （加拿大）， 亞當·賈尼科夫斯基 （香港）， 米蘭達鮑曼 （墨西哥）， 戈爾希德·德拉瓦托貝巴爾 （伊朗／澳洲）， 諾·露絲 （印度）和 馬可·曼奇尼 （意大利）。

也在 Divernet 上： 全球巡迴潛水員成為首位 SSI/Mares 大使, SSI Explorers 為初級潛水員推出SSI 與 Virtual Divers International 合作

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