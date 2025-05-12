太陽眼鏡製造商協助 PADI AWARE 基金會

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培訓機構 PADI 已與 Costa Sunglasses 展開合作，兩家公司表示此舉是出於「對探索和海洋保護的共同熱情」。眼鏡製造商承諾支持 PADI AWARE 基金會 透過一筆未公開的捐款。

Costa 品牌總監 Jed Larkin 表示： “PADI 和 Costa 長期以來共同致力於保護我們的藍色星球，但攜手合作，我們可以做得更多。” “我們很榮幸能與 PADI 合作，擴大有意義的行動並激勵新一波海洋倡導者。”

PADI 環境與永續發展高級總監凱蒂湯普森 (Katie Thompson) 表示：“透過此次合作，PADI 加入了 20 多個擁有相同使命的保護聯盟和 2,400 多名科斯塔專業人士的行列，這使我們能夠加大努力。”

太陽眼鏡製造商 Costa 與 PADI 建立合作關係

佛羅里達州 濱 （正式名稱為 Costa Del Mar）成立於 1983 年，自稱是第一家生產增色全偏光玻璃太陽鏡片的製造商。

2015 年，該公司推出了一項名為 踢塑膠 解決一次性塑膠污染水道的問題。據報道，在隨後的幾年中，這項舉措已導致 45 噸鏡片被回收利用，並減少了 3 萬個塑膠瓶。

該公司推出了一種紙質材料來替代一次性塑膠袋，並且每年重新利用半噸廢棄的漁網來打造其Untangled眼鏡系列。 Costa 的太陽眼鏡系列價格從 100 英鎊到 300 英鎊不等。

PADI 的反垃圾潛水 該計畫讓潛水員清除水下垃圾，同時收集數據以協助全球保育工作——這為世界上最大的海洋研究公民科學運動奠定了基礎。

也在 Divernet 上： 潛水員“現在可以扭轉塑膠潮流”, PADI AWARE 向任務中心發放 500 萬美元補助金, PADI 推出 2024 年“海洋超級英雄”, PADI 在 4 年保持樂觀的 2024 個理由