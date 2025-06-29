拉脫維亞和澤西島的海底炸彈

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作為代號為「波羅的海行動」（BALTOPS）25 的演習的一部分，美國海軍爆炸物處理（EOD）技術人員一直與拉脫維亞海軍潛水部隊的同行合作，清理沉船上未爆炸的砲彈。

他們的任務是找到、轉移並安全處置二戰時期沉沒的德國貨船上的危險歷史軍械 伊爾梅瑙 利耶帕亞港附近。

波羅的海的沉積物移動、腐蝕和洋流變化增加了貝殼移動或暴露的風險，威脅港口運作、商業開發和潛水活動。

水下爆炸（美國海軍/PO2 Jackson Adkins）

這些美國專家來自駐紮在西班牙羅塔的美國海軍歐洲-非洲遠徵軍第 8 爆炸物處理機動部隊 (EODMU)，他們與拉脫維亞海軍 EOD 潛水員合作，透過控制水下爆炸處理了 50 多枚彈藥。

許多貝殼位於沉船破損的船體附近，或散落在船體周圍。在為期兩週的合作中，團隊還拆除了不必要的水下結構，並協助建造了船台。

潛水隊（美國海軍/PO2 Jackson Adkins）

巴爾托普 25 此次演習匯集了 16 個北約國家和夥伴國家、40 艘艦艇、25 架飛機和 9,000 名人員，在波羅的海地區進行為期兩週的密集綜合訓練。

炸彈艙

同時，在海峽群島，一名休閒潛水員報告說，他在澤西島的布利灣看到了一枚未爆炸的二戰炸彈，英國皇家海軍排雷潛水員於 2 月 21 日趕赴現場消除威脅。

來自 布拉沃中隊 找到了“高爆彈丸”，並將其移至安全地點處置。

Bravo 中隊 EOD 潛水員與澤西島副總督 Jerry Kyd 爵士（政府大樓）

與美國和拉脫維亞的爆炸物處理專家一樣，在接下來的幾天裡，他們還協助清除了澤西島港口當局在水文調查中發現的幾個「水下障礙物」。

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