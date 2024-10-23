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注定要報廢的獨特研究船FLIP已加入DEEP

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FLIP

R/P FLIP（浮動儀器平台）是一艘開創性的研究船，由美國海軍海軍研究辦公室和斯克里普斯海洋學研究所運營了50 多年，於2023 年XNUMX 月退役並被拖到墨西哥報廢。

FLIP 即將被摧毀的消息傳到了開發下一代水下人類棲息地的海底設計公司 DEEP 的創始人那裡，48 小時內，一支團隊緊急出動，前往墨西哥，在 FLIP 被摧毀之前攔截它。

「我們創始人的指示非常明確，」FLIP 的新隊長 Giulio Maresca 說道：「救救她。沒有她就不要回來。

這個非凡的平台以其獨特的設計而聞名，可以從水平位置「翻轉」到垂直位置。這艘 108 公尺長的船隻能夠從水平到垂直改變方向，使其即使在洶湧的大海中也能保持穩定，從而可以在海洋中研究聲音傳播、波浪動力學和海洋生物等海洋學現象。 開放水域.

FLIP 最初於1962 年投入使用，在推進對海洋的科學認識方面發揮了至關重要的作用，特別是在聲學和流體動力學方面，它對海洋學的貢獻仍然非常重要，促成了數十年的海洋科學研究的開創性研究。

2023 年的退役標誌著這個標誌性平台時代的結束，該平台已成為創新海洋研究的象徵。但是，直到現在世人還不知道，這並不是結束，她現在是加入深海冒險的最新船隻。

自從從廢品場獲救以來，獲救的平台已從墨西哥出發，穿過巴拿馬運河，跨越大西洋到達地中海，在接下來的 12 至 18 個月內，她將在法國進行改裝和現代化改造。

DEEP 執行長 Kristen Tertoole 表示：「FLIP 是一個標誌性的研究平台——海事研究或工程界的任何人都知道她，而且許多人都有一兩個戰爭故事。我們非常自豪地確認 FLIP 已抵達歐洲水域。

「FLIP 誕生於一個大膽工程和對我們的未來和海洋持樂觀態度的時代，這是 DEEP 所分享並尋求體現的精神。我們的使命也許同樣大膽：透過讓我們的物種在水下生活、工作和繁衍生息，使人類成為水生動物。

「FLIP 將在 DEEP 艦隊中發揮關鍵作用，為海洋研究提供獨一無二的平台，並能夠支援 DEEP 的哨兵棲息地部署，作為我們擴展研究網絡的一部分。

“我們期待在 2026 年初宣布她重新啟動，我很高興確認許多海洋學和研究小組已經在聯繫以確保訪問。”

FLIP 的改裝將在 MB92 進行，MB92 是一家著名的造船廠，在西班牙巴塞隆納和法國拉西約塔均設有工廠。 「MBXNUMX 在尖端技術、創新和對永續發展的承諾方面享有盛譽，使其成為這個公認的非常不尋常的項目的明顯選擇，」Maresca 說。

MB92 集團董事總經理 Rob Papworth 表示：「FLIP 的全面現代化旨在加深我們對海洋的了解，這是我們的 DNA。 MB92 非常自豪能夠參與這一歷史性項目。

海軍研究辦公室 Tom Drake 博士評論道：「我很高興 DEEP 決定重振 R/P FLIP 並使之現代化，這是一個獨特的研究平台，多年來一直為 ONR 提供出色的服務。這項現代化舉措將顯著擴展她在海洋科學、觀測和探索方面的能力，為這艘對我們的使命至關重要的船隻注入新的活力。我們期待與 DEEP 密切合作，延續美國海軍在 FLIP 運營方面令人自豪的卓越傳統。

上載照片 圖片來源：史克里普斯海洋學研究所、加州大學聖地牙哥分校

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