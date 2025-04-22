維維安採石場成為水下博物館的核心，年僅十歲的探險家也可以進入

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北威爾斯的維維安採石場多年來一直為潛水員所熟知，這裡將成為水下博物館的核心，展示該地區豐富的板岩開採歷史，最重要的是，您甚至不需要具備資格即可參加 - 十歲以上的年輕人就可以參加，這使其成為該地區另一個適合家庭的體驗。

該採石場位於埃里裡（斯諾登尼亞）邊緣，是龐大的迪諾維格板岩群的一部分，該群曾是世界第二大板岩礦。

維維安採石場 (Vivian Quarry) 已經擁有大量從黃金開採時代遺留下來的沉沒遺跡，包括防爆棚、採礦卡車等，一台十噸重的絞車也被搬遷到採石場用於這項新事業。

Vivian Quarry 的潛水作業由 Phoenix Watersports 負責，該公司現已更名為 水肺景觀，其所有者 Leanne 和 Clare Clowes 與 XPLOR 集團合作，該集團是一家諮詢公司，其執行長擁有石油和天然氣行業的背景。

鳳凰水上運動公司 (Phoenix Watersports) 已在運營水下密室逃脫概念“Scuba Escape”，該概念於 2021 年推出，面向合格潛水員。我們將與水下博物館一起提供一種新的體驗，利用最先進的技術，讓 XNUMX 歲及以上的任何人都可以進入深海。

照片來源：Dave Philips/Phoenix Watersports