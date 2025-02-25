參加 GO 潛水秀，贏取格林納達雙人遊

想要贏得加勒比海潛水天堂格林納達的雙人旅行嗎？ – 嗯，參觀者 GO潛水錶演 本週末，你將有機會贏得這個超棒的獎品，而他們所要做的就是前往 PureGrenada展位（860） Aquanauts 格林納達展位 (410) 在活動中。

兩個展位都將展示比賽二維碼 - 掃描這些二維碼就有機會贏得這次精彩的旅行，並從 PureGrenada 和 Aquanauts Grenada 團隊那裡了解有關該島、其人民和潛水的更多信息。幸運獲獎者將在展會結束後一周內收到通知。

這份精美獎品由 純淨格林納達, 真藍灣精品度假酒店 格林納達潛水員 – 包括英國航空的經濟艙往返航班、True Blue Bay Boutique Resort 七晚住宿（含早餐）以及 Aquanauts Grenada 的潛水套餐（第一位潛水員可獲得免費的十次潛水套餐，第二位潛水員可獲得十次潛水套餐 50% 的折扣）。

格林納達有許多瀑布等著您觀賞

參加 GO 潛水秀 7，贏取格林納達雙人遊

格林納達是加勒比地區的潛水熱點之一，擁有令人驚嘆的海底風景以及悠久的歷史和文化。色彩繽紛的珊瑚礁、壯觀的沉船、令人興奮的漂流潛水和獨特的水下雕塑公園——格林納達、卡里亞庫島和小馬提尼克島應有盡有。這裡有超過 50 個令人著迷的水下奇觀等待您去探索，難怪來自世界各地各個級別的潛水員都會被這座島嶼所吸引——這裡是真正的潛水員天堂！

參加 GO 潛水秀 8，贏取格林納達雙人遊

True Blue Bay Boutique Resort 是位於聖喬治的四星級家庭住宿。 True Blue Bay 由 Fielden 家族擁有和經營，對於尋求正宗格林納達體驗的遊客來說，它是完美的選擇。對於想要沉浸在格林納達氛圍的人來說，該酒店是完美的選擇。充滿活力且友善的精品度假村提供 70 間舒適且設計精美的客房。

參加 GO 潛水秀 9，贏取格林納達雙人遊

與您的新 Aqua 家庭一起探索“加勒比海沉船之都”！ Aquanauts Grenada 是一家家族經營的環保潛水商店，注重安全和難忘的體驗。格林納達擁有沉船、珊瑚礁和雕塑可供探索，讓每個潛水員都能享受其中的樂趣。 Aquanauts Grenada 提供免費的 30% Nitrox 以及 4:1 – 6:1 的潛水比例，以確保一流的水肺體驗。

卡里亞庫河沿岸「漂流世界」雕塑的一部分

注意： 停用日期 – 30 年 8 月 2025 日至 6 月 13 日、2025 年 15 月 2025 日至 4 日以及 2026 年 25 月 XNUMX 日至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。 不包括 – 租賃設備、額外潛水、升級和/或其他雜費。此優惠不適用於任何其他潛水套餐。 XNUMX 歲以上的成年人可參加。

Steve Backshall 是 GO 潛水秀的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

預售票現已發售！

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？

演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。

在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！