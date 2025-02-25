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參加 GO 潛水秀，贏取格林納達雙人遊

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格林納達

想要贏得加勒比海潛水天堂格林納達的雙人旅行嗎？ – 嗯，參觀者 GO潛水錶演 本週末，你將有機會贏得這個超棒的獎品，而他們所要做的就是前往 PureGrenada展位（860） Aquanauts 格林納達展位 (410) 在活動中。

兩個展位都將展示比賽二維碼 - 掃描這些二維碼就有機會贏得這次精彩的旅行，並從 PureGrenada 和 Aquanauts Grenada 團隊那裡了解有關該島、其人民和潛水的更多信息。幸運獲獎者將在展會結束後一周內收到通知。

這份精美獎品由 純淨格林納達, 真藍灣精品度假酒店 格林納達潛水員 – 包括英國航空的經濟艙往返航班、True Blue Bay Boutique Resort 七晚住宿（含早餐）以及 Aquanauts Grenada 的潛水套餐（第一位潛水員可獲得免費的十次潛水套餐，第二位潛水員可獲得十次潛水套餐 50% 的折扣）。

格林納達
格林納達有許多瀑布等著您觀賞
格林納達
參加 GO 潛水秀 7，贏取格林納達雙人遊

格林納達是加勒比地區的潛水熱點之一，擁有令人驚嘆的海底風景以及悠久的歷史和文化。色彩繽紛的珊瑚礁、壯觀的沉船、令人興奮的漂流潛水和獨特的水下雕塑公園——格林納達、卡里亞庫島和小馬提尼克島應有盡有。這裡有超過 50 個令人著迷的水下奇觀等待您去探索，難怪來自世界各地各個級別的潛水員都會被這座島嶼所吸引——這裡是真正的潛水員天堂！

格林納達
參加 GO 潛水秀 8，贏取格林納達雙人遊

True Blue Bay Boutique Resort 是位於聖喬治的四星級家庭住宿。 True Blue Bay 由 Fielden 家族擁有和經營，對於尋求正宗格林納達體驗的遊客來說，它是完美的選擇。對於想要沉浸在格林納達氛圍的人來說，該酒店是完美的選擇。充滿活力且友善的精品度假村提供 70 間舒適且設計精美的客房。

格林納達
參加 GO 潛水秀 9，贏取格林納達雙人遊

與您的新 Aqua 家庭一起探索“加勒比海沉船之都”！ Aquanauts Grenada 是一家家族經營的環保潛水商店，注重安全和難忘的體驗。格林納達擁有沉船、珊瑚礁和雕塑可供探索，讓每個潛水員都能享受其中的樂趣。 Aquanauts Grenada 提供免費的 30% Nitrox 以及 4:1 – 6:1 的潛水比例，以確保一流的水肺體驗。

格林納達
卡里亞庫河沿岸「漂流世界」雕塑的一部分

注意： 停用日期 – 30 年 8 月 2025 日至 6 月 13 日、2025 年 15 月 2025 日至 4 日以及 2026 年 25 月 XNUMX 日至 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。 不包括 – 租賃設備、額外潛水、升級和/或其他雜費。此優惠不適用於任何其他潛水套餐。 XNUMX 歲以上的成年人可參加。

史蒂夫·巴歇爾
Steve Backshall 是 GO 潛水秀的主角

GO 潛水秀

GO 潛水秀 – 唯一的消費者潛能 旅行 英國的演出——將於 1 年 2 月 2025 日至 XNUMX 日重返 NAEC Stoneleigh，恰逢新賽季拉開序幕，並保證帶來一個充滿互動、教育、啟發和樂趣的周末。

以及主舞台——這次由電視明星、作家和冒險家 Steve Backshall 領銜，他在闊別幾年後重返 GO 潛水秀，同時還有 NASA 培訓的 NEEMO Aquanaut 和 DEEP Dawn 的科學研究主管Kernagis、電視節目主持人、作家、常年受歡迎的Monty Halls 節目主持人Timmy Gambin 博士將討論馬耳他豐富的海洋和戰爭遺產，以及探險家Rannva Joermundsson 和Maria Bollerup 這對活力四射的二人組，他們將談論他們最近在印尼—再次設有專門的英國潛水、技術潛水賽段， 水下攝影 和勵志故事。安迪·托貝特 (Andy Torbet) 將再次擔任主舞台主持人，並就電視節目拍攝技術潛水所面臨的挑戰進行演講。可以找到所有發言者的名單，包括時間安排 這裡.

除了舞台之外，還有許多互動元素——廣受歡迎的洞穴、巨大的潛水池、沉浸式虛擬現實沉船潛水、屏氣工作坊和劃線練習、海洋生物區，以及 2025 年新增的與航海考古學會和他們的“沉船”一起嘗試繪製沉船地圖的機會——所有這些都分散在越來越多的旅遊局、考古學製造商、 訓練 代理商、度假村、船宿、潛水中心、零售商等等。

今年還看到了 NoTanx Zero2Hero 競賽 佔據中心舞台。本次比賽針對新手自由潛水員，最初的 12 名候選人將接受 訓練 二月底在倫敦與 Marcus Greatwood 和 NoTanx 團隊會面。然後，五名入圍決賽的選手將在三月份的周末參加 GO 潛水秀，包括在泳池中進行靜態閉氣訓練，以選出總冠軍。

預售票現已發售！

立即購買一日票 £17.50 + 預訂費，為一次有教育意義、令人興奮和鼓舞人心的體驗做好準備！或者，兩天內有這麼多演講者，還有這麼多互動展示和參展商可以參觀，為什麼不把這安排在周末，搶購一張為期兩天的門票呢？ £25 + 預訂費用？

演出週末，售票處的一日票售價為 25 英鎊，因此請提前預訂並節省一些錢！ ！

如果您與中心/俱樂部會員一起前來，您還可以享受 10 人以上團體票價。

在 Go Diving Show 網站上預訂門票.

和往常一樣，門票價格包含免費停車。 16 歲以下兒童免費，所以帶上孩子們一起來享受美好的家庭日吧！

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的視頻，我喜歡你的內容，我最近對我的氣瓶進行了水力測試，它充滿了空氣，在使用前你可以將空氣保留在氣瓶中多長時間。 #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan: https://www.scubadivermag.com/join GEAR PURCHASES: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.com : https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rork--------------------------------.com ➡ ://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine We partner with https://www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

Full List of Dive Shows with Links: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ JANUARY 18-26: Boot Düsseldorf (International Boat Show) FEBRUARY 1-2: 21: 23 ing Resort Travel (DRT) Show, Malaysia MARCH 21-23: GO Diving Show (The UK Dive Show) MARCH 1-2: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia MARCH 15-16: Mediterranean Diving Show APRIL 28-30: Asia Dive Expo (AD4 JUNE 6-22: Malaysia International Dive Expo (MIDE) SEPTEMBER 25-31: GO Diving ANZ Show OCTOBER 1-13: Diving Talks NOVEMBER 15-6: DEMA Show #scuba #scubadiving #scubadiver Become a fan:://www.come https /dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- OUR WEBSITES Website: https://www.scubadivermag.com ➡️ Scuba Diving, Underwater Photography, Hints & Advice, Scuba Gear Reviews Website: https://www.divernet.com ➡️ Scubagraphy Photoocoat - 組合 Travelp. Only Dive Show in the United Kingdom Website: https://www.rorkmedia.com ➡️ For advertising within our brands ----------------------------------------------------------------------------------- FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTERTER www.scuba.com and https://www.mikesdivestore.com for all your gear essentials.考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。 7:17 介紹 19:11 Scuba.com 廣告 14:00 Duikvaker 00:01 EUDI 35:02 DRT 35:03 GO Diving Show UK 15:04 ADEX OZTek 23:05 Mediterranean 04:06 24:07 06:07 Mediterranean 34:08 21 Diving ANZ 08:51 潛水講座 09:36 DEMA

完整潛水節目列表及連結：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞爾多夫 Boot（國際船舶展）
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：歐洲潛水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：馬來西亞潛水度假村旅遊 (DRT) 展
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO Diving Show（英國潛水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋節 / OZTek 澳大利亞
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰國潛水博覽會 (TDEX)
31 月 1 日 – XNUMX 月 XNUMX 日：水肺潛水錶演
13 月 15 日至 XNUMX 日：馬來西亞國際潛水博覽會（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ Show
17 月 19 日至 XNUMX 日：潛水講座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展會

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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00：00簡介
01:35 Scuba.com 廣告
02:35 杜伊瓦克
03:15 歐盟
04:23 德班時間
05:04 GO 潛水秀英國站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潛水 澳新
11:09 潛水講座
11:58 德馬

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-37-continents-brings-brings-world-record/scuba-divernet.com/scuba-news/scuba-news/health-safety/spanish-safety/spanish-safety/scave-vlls-cal-lls-ca-lls-ca-lls-al-eal-lls-alal-lls-alal-dal tonation/.k-/-/-/-// Article18.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-completes-7-days-299289964-days-under-sea/ #scuba #scubascubaubaowwwst/wwwowiverkwww.wwwwwiverunttw /haffire.com/haffilers.comscy.comscy.comsc。以獲取所有裝備要素。考慮使用上面的附屬連結來支援該頻道。本影片中的資訊並非旨在或暗示替代專業的 SCUBA 培訓或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和資訊僅供一般參考，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

美國潛水員巴林頓·斯科特創造了一項已證實的吉尼斯世界紀錄，以最快速度橫跨七大洲。一位水下棲息地建造者剛剛刷新了水下停留時間最長的紀錄。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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