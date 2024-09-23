女性闖入紐西蘭+韓國海軍潛水隊

紐西蘭和韓國海軍首次同時畢業女潛水員

這兩名女性加入了紐西蘭皇家海軍的男性隊伍（RNZN) 的 HMNZS 馬塔瓦 瀕海作戰部隊由潛水員佩特拉·戴-哈欽森(Petra Dye-Hutchinson) 和貝瑟尼·沃德(Bethany Ward) 中尉組成，他們與奧克蘭德文波特海軍基地的八名男子一起完成了防禦潛水員課程。

為期五個月的訓練內容涵蓋軍事潛水裝備和技術、水雷反制、水下維護和戰損修復、爆破、爆炸物處理和搜索技術。

之前也有女性完成過該課程，但沒有人繼續成為全職間隙潛水員。

「沃德中尉和高級潛水員戴-哈欽森所取得的成就意義重大，」HMNZS 特雷弗·萊斯利 (Trevor Leslie) 上校說道 馬塔瓦的指揮官。 “但現在這兩名潛水員的工作一切如常，他們在 HMNZS Matataua 進行強化訓練並與船員一起部署到行動中。”

戴-哈欽森 (Dye-Hutchinson) 現年 28 歲，來自奧克蘭，於 2015 年加入陸軍並成為一名緊急救援人員，但在開始國防潛水員課程後轉入海軍。 「我以前從未潛水過，但課程進行到一半時我就愛上了它，」她說。

26 歲的沃德中尉來自英國普利茅斯，曾在英國皇家海軍服役，之後與 RNZN 交換，擔任 HMNZS 值班員 坎特伯雷 – 將一個德文波特基地換成另一個基地。

貝瑟尼·沃德中尉 文熙宇中尉（見下文) 優秀潛水員 Petra Dye-Hutchinson

「我從 16 歲起就想成為一名海軍潛水員，」她說。 “我看到潛水員在英國接受訓練，並問道：’女孩可以這樣做嗎？’他們的反應是：「是的，我們有女潛水員」。

「我們的日子很長，而且處境很不舒服。很多時候我們不知道接下來會發生什麼，尤其是應對潮汐和天氣變化。你確實必須順應自然，但我喜歡這個行業的多功能性。

“我喜歡這個社區，這裡的人們都以非常高的專業標準工作，日常工作豐富多彩，而且對體力來說是一種挑戰。”

「學習困難的東西最好的一點是，在那一刻你感覺自己像個孩子，然後突然間，你就學會了，」Able Diver Dye-Hutchinson 說。

「特別是在水下，這是團隊團結一致解決問題的時刻。然後，那些真正困難的事情就會變成第二天性。

韓國的突破

文中尉在訓練中

同時，在韓國，海軍海上打撈和救援單位（SSU）剛剛接納了第一位女性水肺潛水員。由於對該國低出生率的擔憂，該國軍方正在積極尋求更廣泛地部署女性，並於 2022 年放鬆了先前允許她們加入潛艇人員的政策。

經過為期12 週的密集訓練課程後，中尉Mun Hee-woo 剛與海南救援營的其他63 名學生一起完成了進一步的資格課程，並被認為具備所需的實力和技能，成為深海潛艇調查員執行水下救援任務。

「我對完成訓練充滿信心，」她告訴韓國媒體。 “我認為沒有人會知道我是女性，除非有人告訴他們，因為我把頭髮剪短了。”

Jg Mun 中尉表示，增加她挑戰的是年齡，而不是性別——27 歲的她比她最年輕的同事大 XNUMX 歲，她發現這讓她在體能訓練期間更難快速恢復。

課程的前半部著重於基本耐力和游泳能力，每天進行約七小時的實作訓練，包括9公里長跑和體操。

在第三週和第四周，考生預計將在沒有熱保護的情況下在海中游泳5.5 公里，再加上穿著腳蹼和麵罩再遊7.5 公里，以提高游泳耐力和海洋生存技能，期間穿插救援理論和練習。

Jg Mun 中尉：挑戰是年齡，不是性別

課程後半段，潛水員透過每天跑步10公里和體能運動、RIB操作和水肺訓練來增強體力。第 8 至 11 週集中於 40m 左右的水肺潛水，以及呼吸技巧、緊急逃生、個人援助和搜索訓練。

文中尉在大學主修體育和海洋研究，兩年前加入海軍，在護航艦上擔任水手 大邱之後擔任海軍教育司令部的計畫經理，但始終懷抱著成為潛水員的夢想。她於今年四月申請了該課程。

她說：“我為成為世界上具有最高水平海上救援能力的救援隊中的一員而感到自豪。” “我將始終努力保護公民和士兵的生命，並為海軍救援行動的發展做出貢獻。”

她的下一個挑戰是為期 14 週的後續課程，其中包括使用水面供電系統潛水至 90m。

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