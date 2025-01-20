沉沒 80 週年：另一架博福特轟炸機被追踪

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近年來，在第二次世界大戰中被擊落的澳洲皇家空軍的幾架布里斯托博福特轟炸機殘骸已在水下被發現，但最新的一架殘骸是在澳洲北領地首府達爾文附近的帝汶海偶然發現的。

雙引擎飛機 A9-497 據澳洲國防軍稱，這架飛機在 1944 年的一次任務中迫降，但所有四名機組人員都在緊急著陸中倖存，並在第二天獲救。ADF中).

2020 年代的其他發現是 A9-186，於 2020 年發現，並且 A9-374 2023 年底，均發生在巴布亞紐幾內亞加斯馬塔附近。

布里斯托博福特皇家空軍 (澳洲國防軍)

完好的 A9-497 沉船是由一個聲納調查小組發現的 澳洲海道測量局澳洲國防軍的一部分，進行例行調查，儘管調查人員預計不會在該地區發現任何飛機。

他們獲得的聲納影像足夠詳細，專家能夠確定飛機的類型、來自哪裡以及著陸時的狀況。駕駛艙內的油門、儀表和電纜以及引擎和螺旋槳仍然完好無損。裝有機槍的砲塔也留在原地，指向左舷。

皇家空軍主要轟炸機

A9-497 曾隸屬於澳洲皇家空軍第一中隊，基地位於達爾文以南約 1 公里的古爾德。它的作用包括保護澳洲北部海岸的護航隊以及攻擊日本控制的東帝汶領土。

布里斯托戰時海報

博福特號是布里斯托爾布倫海姆號的後繼機，澳洲皇家空軍青睞該機，因為它具有遠程巡邏能力，可以在其廣闊的海岸線巡邏或飛到遠海與入侵艦隊交戰，而且還具有投擲炸彈或魚雷的能力。

1941 年至 1944 年間，澳洲建造了 10 架博福特轟炸機，使其成為澳洲皇家空軍在太平洋戰爭中的主要轟炸機。 XNUMX 個前線中隊只駕駛博福特飛機，另外 XNUMX 個中隊則與其他飛機一起駕駛。

國防部曾表示 A9-497 在北領地管理下，將在水下保持不受干擾。其深度並未透露。

二戰期間墨爾本正在興建的 Beauforts

尋找叔叔的飛機

海洋測量員海洋生態學已找到兩艘早期在巴布亞紐幾內亞失蹤的博福特號。潛水員參觀 A9-186 來自第 100 中隊的人員證實，1943 年隨飛機墜毀的兩名機組人員的遺體仍在機上。

同樣來自100中隊的還有 A9-374，它也曾於 1943 年墜毀，並於去年 16 月被海洋生態專業潛水員識別。它被發現分散在 XNUMXm 深處，被描述為一個具有挑戰性的潛水地點。

事實上，在這兩起事件中，海洋生態組織一直在尋找在加斯馬塔附近失蹤的第三架皇家空軍博福特轟炸機。這項調查由海洋生態學家兼慈善家安德魯·福雷斯特博士資助，因為這架仍然失踪的飛機是由他的叔叔、飛行軍官大衛·福雷斯特駕駛的。

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