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澳洲潛水員發現二戰荷蘭潛艇殘骸

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沉船的攝影測量視圖（WreckSploration）
沉船的攝影測量視圖（WreckSploration）

珀斯潛水隊 WreckSploration 在西澳大利亞羅特尼斯島附近 100 公尺深處發現了一艘擁有 38 年歷史的荷蘭皇家海軍潛艇。

高度非線性最小平方法 十一 該號於 1924 年 XNUMX 月下水，第二次世界大戰期間在荷屬東印度群島服役，從爪哇泗水的基地巡邏現在的印尼海域。

這艘潛水艇因英勇救出澳洲魚雷艇 HMAS 的 13 名倖存者而特別令人難忘 亞拉 1942年XNUMX月，它被日本軍艦擊沉。

第二次世界大戰前，位於印尼蘇拉威西島望加錫的 K XI 航空母艦
第二次世界大戰前，位於印尼蘇拉威西島望加錫的 K XI 航空母艦
弗里曼特爾港幹船塢中的潛水艇（西澳大利亞博物館）
弗里曼特爾港幹船塢中的潛水艇（西澳大利亞博物館）

1946年退役 十一 該船在被拖往弗里曼特爾報廢時沉沒，後來被打撈、拆除，然後沉沒。記錄顯示，潛艇位於水下約 80 公尺深處，距離潛水員最終找到潛艇的地點約 16 公里。

指定垃圾場

殘骸探索 由安德魯·奧克利 (Andrew Oakley) 領導的團隊表示，當他們發現沉船時，他們已經花了數月的時間進行“細緻的研究、高級數據分析和技術潛水”，這是羅特尼斯船墓地計畫的一部分。 「墓地」是專門用來傾倒廢棄船隻和軍用車輛的場所。

HNLMS K XI 位於未知位置（西澳大利亞博物館）
HNLMS K XI 位於未知位置（西澳大利亞博物館）

研究人員與 西澳海事博物館, 潛入西澳大利亞沉船 以及海事探索小組。

沉船位於羅特尼斯船墓地東南約 5 公里處，於元旦當天被潛水員潛入水中，但直到最近才宣布發現它。

首次在 K XI 號上潛水（David Jackson/西澳大利亞沉船潛水）
首次在 K XI 號上潛水（David Jackson/西澳大利亞沉船潛水）

當潛水員奧克利、大衛傑克遜和帕特里克莫里森即將結束一天的工作時，“一個不尋常的雪茄形狀的珊瑚礁圖像出現在我們的視野中——這太不尋常了，我們只需快速潛入‘珊瑚礁’清空水箱，就可以回到坡道。”

據報道，這艘潛艇狀況良好，雖然大部分結構已被埋沒，但許多部件仍然可見，包括魚雷發射管、艙口和已拆除的指揮塔的連接點。 

元旦探索潛水（大衛傑克森/西澳大利亞沉船潛水）
元旦探索潛水（大衛傑克森/西澳大利亞沉船潛水）

西澳大利亞博物館將檔案數據與基於「沉船探索」潛水員拍攝的約 3 張沉船圖像的 6,000D 攝影測量模型進行比較，確認了這艘潛艇的身份。

“HNLMS 十一 是一個受保護的沉船遺址，作為二戰期間澳大利亞和荷蘭盟軍合作的記錄，具有重要的歷史價值，」博物館說。根據聯邦《2 年水下文化遺產法》，這艘沉船自動受到保護。

另一個沉船的視角（WreckSploration）
另一個沉船的視角（WreckSploration）

沉船攝影測量和記錄的資金來自荷蘭國家文化遺產服務局（RCE）。聲明表示，這項發現「不僅顯示了荷蘭和澳洲在二戰期間的聯繫，也顯示在保護和管理水下文化遺產方面，兩國依然保持著緊密的聯繫」。

A 可下載報告 有關沉船的相關資訊可從西澳大利亞博物館網站查閱。

也在 Divernet 上： 劫掠者摧毀第一艘盟軍潛艦，擊沉日本軍艦, 沉沒 80 年：又一架博福特轟炸機被追踪, 170 公尺深處發現悲慘的“努昂加”, 復仇女神號探測器解開澳洲沉船之謎

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氣缸內的空氣可以保存多久？ #AskMark #水肺潛水

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28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潛水錶演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亞洲潛水博覽會 (ADEX)
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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西班牙洞穴因人員死亡而關閉#scuba #podcast #news

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