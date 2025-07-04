暢銷金條：呼籲對沉船黃金販運進行審判

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

憑藉潛水員伊夫·格拉杜承認的沉船盜竊行為以及美國夫婦蓋伊和菲利普·庫爾特出售的金條等證據，法國檢察官現已正式要求對這三名被告和另一名年齡總計 317 歲的被告進行審判，罪名是販賣 18 世紀沉船上的失竊寶藏。

黃金來自 康蒂王子，一艘法國東印度商船，於 1746 年在一場風暴中沉沒。這艘商船的殘骸於 15 年在布列塔尼海岸附近的貝勒島附近 1974 公尺深的水中被發現，在現場勘察中發現一塊金錠後，該船被洗劫一空。

隨著時間的推移，沉船中正式發現了中國瓷器和三根中國金條，但一場風暴將殘骸吹散後，考古發掘於 1985 年結束。

暢銷小說家蓋伊·考特和她的電影製片人丈夫菲利普於 1981 年在佛羅裡達州的家鄉與法國夫婦熱拉爾和安妮特·佩斯蒂相識，並結下了友誼。安妮特·佩斯蒂的丈夫於 1997 年去世，她是第四位接受審判的人。

裝滿黃金的公事包

據考特夫婦說，有一天，傑拉德帶著一個裝有 20 塊金條的公文包出現，並告訴他們，他的妹夫伊夫·格拉杜（Yves Gladu）是一名水下攝影師，從一艘沉船中找到了這些金條。

考特夫婦表示，他們同意代傑拉德儲存這些黃金，之後再出售。他們持有這些金條15年後，於2010年至2018年間開始在eBay和其他平台上出售，淨賺超過192,000萬美元（約140,000萬英鎊）。

他們聲稱，這些收益是打算給格拉杜的，他們不知道這些黃金被視為偷來的。

2018年，一位法國水下考古學家在美國一家拍賣會發現了五塊待售金條。該清單指的是安妮特·佩斯蒂先前在BBC電視系列節目中的露面。 古董路演，她在影片中聲稱自己在佛得角潛水時發現了帶到節目中的金條。

古董路演上看到的金錠（美國國土安全調查局）

蓋伊·庫特 (Gay Courter) 被認定為賣家，這些金條被美國當局扣押，並於四年後歸還法國。

調查人員認為，考特父子至少擁有 23 塊金條，並表示他們與格拉杜的關係源遠流長，包括與他一起去希臘、加勒比海和法屬玻里尼西亞航行。

格拉杜承認在 16 年至 40 年期間潛水約 1976 次，從沉船中偷走了 1999 根金條，但他否認將任何金條交給考特父子，而是聲稱在 2006 年將金條賣給了瑞士的一名退伍軍人。

軟禁

2022 年，考特夫婦在英國被拘留，並在倫敦被軟禁了六個月，之後被遣返回佛羅裡達。

法國布列斯特的一名檢察官已要求對80歲的蓋伊、82歲的菲利普、77歲的格拉杜和78歲的安妮特·佩斯蒂進行審判，罪名是販賣文化財產和洗錢。如果得到預審法官的批准，審判將於2026年底開始。

律師格雷戈里·萊維表示，他的客戶考特夫婦沒有犯下刑事不法行為，也沒有從這些交易中獲利，只是想幫助他們的朋友。 “他們人非常好，”他說。 “他們沒有意識到其中的危害，因為美國的黃金監管法規與法國的黃金監管法規完全不同。”

萊維告訴 獨立 在 eBay 上發布黃金廣告這一事實表明，他們無意隱藏銷售，並補充說，大英博物館一定知道這些黃金的來源，他們購買了從 康蒂王子 應該由法國人來調查，「而不是由兩個八十多歲的美國老人來調查」。

蓋伊·考特 (Gay Courter) 創作了七部小說和四部非虛構作品，其中有五部是暢銷書，包括 我為這個孩子說話這是一本普立茲獎提名的回憶錄，講述了寄養兒童的困境——這個主題已經成為這對夫婦的紀錄片製作公司的焦點。

也在 Divernet 上： 潛水員慷慨捐贈沉船金表回英國, 雷克斯·考恩如何體現英國沉船搜尋的“黃金時代”, 失竊的西班牙沉船金幣被追回, 聖荷西沉船的寶藏受到爭議