打破沉船寶藏收藏的恐懼

康沃爾郡人們對查爾斯敦沉船寶藏博物館即將出售表示擔憂，該博物館收藏了一系列歷史悠久的海事和沈船紀念品，其中包括許多多年來業餘水肺潛水員發現的物品。

現在有人擔心，可能無法將博物館作為持續經營的企業出售，在這種情況下，獨特的藏品可能會被分解。

當地歷史學家伊麗莎白·戴爾(Elizabeth Dale) 告訴英國廣播公司(BBC)，「對於查爾斯頓地方而言，這對整個康沃爾郡來說都是可悲的，因為我們正在失去一座精彩的博物館。她補充說，無論發生什麼，當地團體和家庭都會捐贈海事文物不應該被出售。

博物館藏有約 7,000 件藏品（SBC Property）

博物館的各個部分透過隧道連接（SBC Property）

沙克爾頓展覽空間的一部分（SBC Property）

博物館位於查爾斯敦商人大樓內，俯瞰聖奧斯特爾歷史悠久的查爾斯敦港，館內陳列或儲藏著約7,000 件物品，所有這些物品都包含在該房產永久業權的1.95 萬英鎊要價中。

一些展品來自著名的沉船，包括 瑪麗羅斯、泰坦尼克號、盧西塔尼亞號 和 皇家憲章 正如所預料的那樣，據說一切都已向沉船接收者申報，或已被 2002 年國家沉船特赦涵蓋。

廣闊的隧道群連接著博物館的不同部分。該價格包括目前與皇家地理學會聯合舉辦的沙克爾頓遺產展覽。

博物館快速遊覽（SBC Property）

這裡還有一家擁有 100 間客房的酒吧餐廳、商店和冰淇淋外帶咖啡館，希望維持博物館運營的買家可以要求其現有的四名全職工作人員提供服務。

臨時計劃

博物館成立於近50 年前，過去九年一直由蒂姆·斯密特爵士(Sir Tim Smit) 擁有，他是伊甸園計畫(Eden Project) 的聯合創始人，也是黑裡根失落花園(Lost Gardens of Heligan) 的所有者，目前正在鞏固其企業活動。

據了解，斯密特已經制定了應急計劃，以防無法將博物館及其藏品作為持續經營的企業出售——據報道，他打算在 11 月單獨拍賣沉船紀念品。 康沃爾直播。處理該銷售的房地產經紀人是 科美地產 特魯羅。

同時 沉船寶藏博物館 每天上午 10 點至下午 4 點營業。門票（不包括沙克爾頓的遺產）費用為 8.50 英鎊（5 歲以下 18 英鎊）。

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