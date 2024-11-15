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「跳舞的老鼠」二戰美國驅逐艦殘骸已定位

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USS Edsall 聲納掃描（澳洲皇家海軍）
USS Edsall 聲納掃描（澳洲皇家海軍）

據美國海軍歷史與遺產司令部（NHHC）稱，在印度洋東北部發現了一艘在第二次世界大戰期間英勇奮戰最後沉沒的美國海軍驅逐艦殘骸。

美國海軍驅逐艦 艾德薩爾 (DD-219）在與強大的日本海軍對峙一個多小時後毫髮無傷，最終在空襲中被擊沉。

美國海軍和澳洲皇家海軍在一次無關的任務中掃描海底時發現了這艘沉船，直到最近的 11 月 XNUMX 日陣亡將士紀念日（美國退伍軍人節）才宣布這項發現。

艾德索爾號航空母艦拍攝於 1920 年代初 (NHHC)
艾德索爾號航空母艦拍攝於 1920 年代初 (NHHC)

94m 艾德薩爾 建造於 1920 年，是克萊姆森級「平甲板」驅逐艦之一，於 1917 年設計，作為戰鬥艦隊護航艦，以對抗一戰德國魚雷艇。

她攜帶四門 4 英寸火砲、一門 3 英寸高射砲、四個裝有 21 枚魚雷的三管 12 英寸魚雷架、船尾的兩個深水炸彈軌道和一個前部深水炸彈投射器，除了第二次世界大戰開始時，又增加了一些機關槍。

1941 年 XNUMX 月珍珠港襲擊後 艾德薩爾 被指派在西太平洋執行護航護航任務。 1942 年 XNUMX 月下旬，這艘驅逐艦由約書亞·詹姆斯·尼克斯 (Joshua James Nix) 中尉指揮，與姊妹艦 USS 一起離開爪哇島的吉拉賈普 (Tjilatjap) 鞭子 從美國海軍水上飛機母艦上接救倖存者 蘭利載有戰鬥機和機組人員的飛機在日本空襲中嚴重受損。

艾德薩爾 與所有倖存者戰鬥，三天後將大部分人轉移到美國海軍油輪上 佩科斯 靠近聖誕島，然後向北返回爪哇。 

不久後日本飛機被發現並沉沒 佩科斯。日本艦隊的帳目表明 艾德薩爾 可能曾試圖回應油輪發出的求救訊號，但 1 月 XNUMX 日，驅逐艦遇到了四艘較大的日本軍艦：戰艦 比叡 霧島 和重巡洋艦 千曲

據說這些艦艇發射了 1,300 發砲彈 艾德薩爾 沒有命中。一位日本觀察家將她的表演比作“日本跳舞的老鼠”，因為她的速度和航向變化難以預測。

俯衝轟炸機的打擊力量最終使驅逐艦癱瘓並擊沉。少數倖存者被救起 千曲 但他們後來被處死。

艾德索爾號航空母艦 (NHHC) 的最後時刻
「跳舞的老鼠」的最後時刻，艾德索爾號航空母艦 (NHHC)

極致深度

2023年夏季澳洲皇家海軍潛艦救援船 斯托克 其聲納探測到了沉船地點，後續 ROV 潛水深度約為 5.5 公里。 RAN 通知了 NHHC，後者最終確認了沉船的身份為 USS 艾德薩爾

最初有報導稱，這艘驅逐艦在聖誕島以東約 320 公里處沉沒，聖誕島是爪哇以南的澳洲領土。 

「尋找 艾德薩爾 美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅評論道：「這進一步鞏固了美國和澳洲自二戰以來就存在的強大聯盟，目前的澳洲、英國、美國（AUKUS）三邊安全夥伴關係進一步鞏固了這一聯盟。 

「AUKUS 的一個關鍵組成部分是開發最尖端的水下技術，這種技術使得發現 艾德薩爾 在浩瀚的印度洋上——這在幾年前是不可能的。

沉船的另一個視角（澳洲皇家海軍）
沉船的另一個視角（澳洲皇家海軍）

艾德薩爾 NHHC 主任 Samuel Cole 寫道，她因戰時服役而被授予兩顆戰鬥之星。 「然而，由於沒有在世的美國目擊者 艾德薩爾在最後一場戰鬥中，美國海軍歷史上最勇敢、最勇敢的行動之一沒有獲得榮譽勳章、海軍十字勳章或總統單位嘉獎。 

“儘管如此，我們有責任記住他們在面對壓倒性困難時所表現出的勇氣。”

也在 Divernet 上： 跨大西洋合作敲響了第一次世界大戰驅逐艦的鐘聲, 'Hit 'em Harder' WW2 潛艇在 1 公里以上被發現, 超過 100 億名潛水員如何辨識失蹤的航空母艦

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