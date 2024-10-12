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潛水隊解開多塞特針殘骸之謎

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銷釘殘骸上的原位螺栓（BU 海事考古學）
銷釘殘骸上的原位螺栓（BU 海事考古學）

自從被水肺潛水員發現以來34 年來，一艘在多塞特郡海岸沉沒的船隻一直被稱為“Pin Wreck”——但現在這艘27m 深的神秘船已被確定為一艘建於1866 年的金鐘繫泊駁船37年後又遺失了。

這艘 1990m 長的金屬護套木材船於 24 年在斯沃尼奇西南方的聖奧爾本斯角 (St Albans Head) 附近被發現，因其海底周圍有數百個黃色金屬螺栓而得名。沉船包括一個蒸汽驅動的絞盤，船尾有鍋爐，還有金鐘繫泊浮標、鏈條和錨。

聖奧爾本角（伯米考特）
聖奧爾本角（伯米考特）

來自的團隊 伯恩茅斯大學海事考古學 在向潛水員奈傑爾布萊恩特 (Nigel Bryant) 展示 2019 世紀 1990 年代從現場回收的物品後，自 XNUMX 年以來一直致力於解決這個難題。其中包括一個滑輪組，該滑輪組附在一個標記為「朴茨茅斯造船廠」的陶瓷碎片上。 

在親自潛入沉船後，考古學家得出的結論是，這很可能是一艘繫泊駁船，一艘由拖船拖曳的船隻。 

絞盤（BU海事考古學）
絞盤，其下方有輪子（BU 海事考古學）
為絞盤提供動力的鍋爐（BU 海事考古學）
為絞盤提供動力的鍋爐（BU 海事考古學）

「這些繫泊打火機是由海軍部設計的，用於鋪設和覆蓋支援不斷變化的 19 世紀海軍所需的重型繫泊裝置，」該團隊表示。 “它們也被用於打撈和早期的潛水，特別是 1990 世紀 XNUMX 年代現場發現的潛水員靴子和當代船舶打撈圖片。”

錨（BU海洋考古學）
錨（BU海洋考古學）

在國家檔案館中，研究小組發現了兩個相同的朴茨茅斯造船廠造船廠打火機的計劃，名為 YC5 YC8 這似乎符合要求——但他們找不到任何丟失的記錄。 

然而現在，他們在一份報告中發現了 航運公報 11 年 1903 月 30 日，一艘繫泊駁船在從朴茨茅斯拖往波特蘭的過程中，在惡劣的天氣下在聖奧爾本斯海角沉沒。船上XNUMX人已全部安全轉移至拖船上。 

進一步存檔的參考文獻證實遺失的打火機是 YC8，被認為是用來幫助打撈英國皇家海軍艦艇的 尤里迪採 1878 年，在懷特島附近海域。

後來發現有遺失紀錄 YC81903 年 XNUMX 月，我們從聖奧爾本角 (St Alban's Head) 卸下拖運設備。

YouTube視頻
圍繞 Pin Wreck 進行潛水，現編號為 YC8（BU Maritime Archaeology）

考古學家已申請 YC8 被指定為受保護站點。團隊負責人、伯恩茅斯大學海事考古學教授戴夫·帕勒姆(Dave Parham) 表示：「這是一種罕見的服務船，對於維持19 世紀英國港口的運作至關重要，因此我們保護它至關重要。 

「三十年來，它的身份一直是個謎，但我們在潛水中觀察到的一切意味著我們可以找到線索，揭示沉船的秘密，並了解它如何最終沉入海底。該船的製造材料表明其建造質量很高，可能與皇家造船廠有關。

也在 Divernet 上： 多塞特郡附近發現的 750 年前沉船殘骸——木材和所有物品, 多塞特郡沉船殘骸，華茲沃斯鏈接受保護, 警方調查 STAR-DIVE 情人節坦克損壞情況, 終於成名：普爾沉船謎團被解開

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